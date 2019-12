Huawei Mate 30 Pro 5G : mieux que le Mate 30 Pro sur DxO grâce à une optimisation logicielle

DxO vient de poster son test du Mate 30 Pro 5G. Bizarre, il obtient 2 points de plus que le Mate 30 Pro et pourtant le hardware est le même entre les deux appareils. On vous explique ce qui change.

Lors de l’annonce du Mate 30 Pro, Huawei s’est empressé de communiquer sur les résultats des tests DxOmark, dont le Mate 30 Pro a pris la tête du classement avec un score de 121 points. Impressionnant ! Ce 17 décembre 2019, le Mate 30 Pro 5G a reçu un meilleur score : 123 points. Mieux que le Mate 30 Pro (seulement 4G LTE), c’est surprenant car la partie hardware est la même être les deux modèles.

L’explication de cette différence tient exclusivement sur le fait que le Mate 30 Pro 5G a été testé avec une version logicielle optimisée. Huawei a amélioré le rendu photo via des changements de réglages. Des différences ont été notées à propos des artefacts numériques (les éléments artificiels indésirables), en particulier au niveau des reflets causés par la lumière du soleil.

L’autre élément de différentiation est du côté du zoom, le Mate 30 Pro 5G offre un meilleur niveau de détails. Enfin, le bokeh du Mate 30 Pro 5G est également meilleur, grâce à une plage dynamique sensiblement meilleure.

Cette différence montre à quel point un smartphone peut s’améliorer via des optimisations logicielles, il y a souvent des différences importantes entre les résultats obtenus en photographie, performances, autonomie… entre la version que l’on teste pour la sortie du smartphone et la version disponible quelques mois après.

Jongler entre votre impatience et les versions logicielles testées

Chez Frandroid, il nous arrive régulièrement de faire repasser une partie des tests aux smartphones, c’est arrivé dernièrement avec le Xiaomi Mi Note 10 qui avait obtenu des résultats très moyens lors du premier test à cause de l’application Appareil Photo qui plantait souvent. Nous avions également dû retarder la publication du test du OnePlus 7T Pro de quelques jours car nous attendions une version finale du logiciel.

Nous devons jongler entre votre impatience de découvrir les tests d’un nouveau smartphone avant de l’acheter, ce que l’on comprend, et les versions logicielles fournies par les constructeurs. C’est à nous de prendre la décision de publier (ou pas) les tests et de les mettre à jour par la suite si nous recevons une mise à jour logicielle significative.