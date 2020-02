Huawei Mate X2 : son nouveau design serait un Galaxy Fold… en mieux

Huawei prépare déjà son Mate Xs, version améliorée de son premier smartphone pliable, pour le MWC 2020. Cependant, le Mate X2 serait bien prévu pour la fin d'année, et son design est apparu en brevet auprès de l'EUIPO.

2019 devait être l’année des smartphones pliables, mais la première vague pleine d’espoir s’est vite brisée sur les rochers de la réalité. Samsung a dû tout annuler pour revoir intégralement son Galaxy Fold avant de le sortir, et le modèle final est plein de potentiel, mais reste un mauvais smartphone.

Quant à Huawei ? Il a subi son bannissement américain, faisant qu’il ne peut plus utiliser les services Google sur ses smartphones Android. Difficile de sortir son Huawei Mate X en Europe dans ces conditions, bien que le Huawei Mate Xs est attendu au Mobile World Congress 2020.

Le Huawei Mate X2 ressemblerait au Galaxy Fold

Qu’en est-il d’un nouveau modèle ? Alors qu’il est attendu pour fin 2020, 91mobiles annonce avoir trouvé son design final grâce à un brevet déposé auprès de l’EUIPO (l’agence européenne en charge des brevets). Nous n’avons cependant pas pu le retrouver par nous-mêmes, et ces informations restent à prendre avec des pincettes.

Si elles sont avérées, le Mate X2 (comme on le surnommera en attendant de plus amples informations) ressemblerait sensiblement, dans sa philosophie, au Galaxy Fold. En effet, ce nouveau modèle se refermerait bien avec son écran pliable à l’intérieur et non à l’extérieur comme précédemment.

Cependant, on retrouverait une petite bordure sur le côté, comme sur le premier Mate X, laissant l’espace pour deux capteurs photo et un socle pour un stylet. Il semble que cette bordure accueillera également un écran, sûrement pour afficher ses notifications lorsque l’appareil est fermé. Quant au stylet, il connote naturellement l’intégration d’un écran plus résistant que son prédécesseur, et donc une amélioration générale de la solidité de l’appareil.

Si ce design est confirmé, il pourrait effectivement être un Galaxy Fold un peu plus praticable. En assumant pleinement être une tablette refermable, il éviterait l’écueil d’être un smartphone extrêmement frustrant et pousserait au contraire à prendre de nouvelles habitudes.

Reste que tout cela n’est que conjecture pour l’heure. À court terme, on attend plutôt de découvrir le Mate Xs et savoir si Huawei osera le sortir en Europe ou non malgré l’absence du Play Store.