Huawei a récemment annoncé officiellement le report du Mate X, son premier smartphone pliable. Du même temps, il a offert une nouvelle session de prise en main et de nouvelles infos aux journalistes présents sur place.

Mais où sont les smartphones pliables ? Après avoir été annoncés en grande pompe au début de l’année, ces derniers se font discrets désormais. Le Samsung Galaxy Fold a été revu et corrigé après quelques premiers déboires, et Huawei restait silencieux sur son Mate X.

Le constructeur chinois a officialisé un report du Mate X récemment, que l’on espère toujours pour la fin de l’année malgré tout, mais qui a lui aussi connu quelques raffinements. Lesquels ? Une nouvelle session de prise en main organisée en Chine et rapportée par Neowin nous l’indique.

Kirin 990 et capteurs photo du P30 Pro

La prise en main de Neowin nous indique que rien n’a virtuellement changé concernant le design de l’appareil. S’il y a des modifications, celles-ci sont internes et invisibles à l’œil : le smartphone pliable conserve son concept proche d’une liseuse avec sa bordure intégrant les composants principaux, et son écran pliable dont on peut apercevoir un léger pli une fois déplié.

C’est au niveau des composants que de bonnes nouvelles sont à l’ordre du jour. Selon leurs informations, le Mate X est désormais équipé du dernier Kirin 990 qui équipera les Mate 30 et Mate 30 Pro, et le triple capteur a été mis à jour pour profiter des capteurs à filtre rouge/jaune/bleu du dernier Huawei P30 Pro.

Il paraît naturel que Huawei profite de ce léger report pour améliorer sa formule. C’est donc là une excellente nouvelle, même si l’on espère que cette nouvelle formule fait également place à des améliorations structurelles renforçant le produit lui-même. C’est après tout la grande peur qui flotte au-dessus des smartphones pliables désormais. En attendant, vous pouvez toujours retrouvez notre prise en main du Mate X, dans sa première version.