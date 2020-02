Huawei dévoile son MateBook 13 2020, un ultraportable séduisant

Huawei tenait aujourd'hui une conférence de presse en remplacement de celle initialement prévue lors du MWC (annulé). L'occasion pour le géant chinois de dévoiler plusieurs nouveautés, dont un nouvel ultraportable de 13 pouces : le MateBook 13 2020. Cette nouvelle cuvée d'un appareil déjà connu, pourrait faire mouche grâce à son design sobre (mais très inspiré des MacBook d'Apple) et ses spécifications aguicheuses.

Huawei avait déjà su nous prouver qu’il savait faire des ordinateurs ultraportables… et les faire bien. Aujourd’hui, le groupe en remettait une couche à l’occasion d’une conférence de presse tenue en remplacement de feu le MWC 2020. L’occasion de nous présenter un nouvel ultraportable haut de gamme : le MateBook 13 2020. L’appareil revêt de nouveau une robe en alliage d’aluminium lorgnant généreusement sur celles adoptées par Apple pour ses différents MacBook, mais à l’intérieur de ce châssis de 286 x 211 x 14,9 mm (pour tout juste 1,3 kilo) décliné en deux coloris (Mystic Silver et Space Grey) se trouvent des processeurs Intel Comet Lake-U de 10e génération.

Pas de processeurs AMD Ryzen ici, du moins pas pour l’instant…

Huawei mise en effet cette année sur deux processeurs au choix : les Core i5-10210U ou Core i7-10510U. Tous deux sont gravés en 14 nm et font donc l’impasse sur les derniers iGPU mis au point par Intel pour ses puces 10 nm (Ice Lake-U). Pour conférer à son laptop un peu plus de puissance graphique, Huawei propose donc un GPU dédié NVIDIA GeForce MX250 en option. Peu puissant, il conviendra à du montage vidéo léger ou à de la retouche photo occasionnelle. Le gaming sur des titres anciens ou compétitifs sera également possible à condition de se montrer raisonnable dans ses attentes.

On regrettera par contre que le géant chinois ne propose pas de processeurs AMD Ryzen en option. Les nouveaux APUs Ryzen 4XXX (gravés en 7 nm et propulsés par l’architecture Zen 2) étant toutefois en approche, il est possible que Huawei lance une nouvelle variante de son produit qui en serait équipée dans les prochains mois. Affaire à suivre.

Du côté de la RAM, Huawei propose 8 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR3 cadencée à 2133 MHz, tandis que le MateBook 13 2020 disposera de 512 Go de SSD. L’appareil pourra enfin miser sur deux ports USB Type-C 3.1 (un premier supportant le transfert de données et la recharge, l’autre le transfère de données seulement, jusqu’à 5 Gbps) et une sortie Jack 3.5. L’ensemble est animé par une batterie de 41,7 Wh pour une autonomie estimée à 11,6 heures en lecture vidéo 1080p, apprend-on.

Terminons par la pièce maîtresse du MateBook 13 2020, son écran. Huawei opte cette année à nouveau pour une dalle IPS de 13 pouces. La définition est annoncée à 2160 par 1440 p pour une densité de pixels de 200 ppp. Cet écran couvre à 100 % le spectre colorimétrique sRGB et profite d’un ratio 3:2, idéal pour la productivité. Seul bémol : la luminosité un peu faible sur le papier, puisque limitée à 300 nits. Reste à voir si la chose s’avérera réellement contraignante à l’usage…

Huawei n’a pas encore annoncé de tarifs français pour son MateBook 13 2020. Le MateBook X Pro, également présenté aujourd’hui, se monnayera pour sa part entre 1500 et 2000 euros en fonction des versions. Notre MateBook 13 2020 devrait donc se positionner, comme le modèle 2019, à un peu plus de 1000 euros.