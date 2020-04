Huawei : le constructeur va profiter de Here WeGo pour remplacer Google Maps

L'application de cartographie HERE WeGo est désormais disponible sur la boutique d'applications de Huawei. De quoi permettre au constructeur d'enfin proposer une bonne alternative à Google Maps.

Depuis près d’un an, Huawei est dans la panade. Le constructeur chinois ne peut en effet plus faire affaire avec les entreprises américaines en raison des sanctions imposées par l’administration Trump. Dès lors, impossible pour Huawei d’intégrer le Google Play Store, tout comme l’ensemble des applications et des services de Google, utilisés bien souvent par d’autres applications.

Depuis, Huawei a fait un petit bout de chemin afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Cela est passé notamment par un enrichissement de sa propre boutique d’applications, l’App Gallery avec un grand nombre d’applications qui ont été rajoutées, poussées ou incitées financièrement par Huawei, mais également par de nouveaux services mobiles pour remplacer ceux de Google.

Néanmoins, il manquait encore un service de poids dans la boutique de Huawei : une application de cartographie. En effet, si les utilisateurs de smartphones Android dotés des services Google ont l’habitude de profiter de Google Maps préinstallé sur leur smartphone, ce n’est pas le cas sur les appareils Huawei comme le P40 Pro. Il reste bien possible d’accéder à Google Maps depuis le navigateur Internet, mais c’était moins pratique.

HERE WeGo disponible sur l’App Gallery de Huawei

Finalement, c’est l’un des principaux concurrents de Google Maps qui a apporté la solution ce mercredi : HERE WeGo. Il s’agit en fait d’une application, d’abord développée en interne par Nokia, sous le nom de Nokia HERE, puis qui a pris son indépendance en 2015. Depuis ce jeudi, l’application est disponible sur l’App Gallery de Huawei, de quoi permettre aux utilisateurs de profiter d’un bon service de cartographie.

Restent encore quelques inconnus quant à ce partenariat. On ignore en effet si l’application sera préinstallée ultérieurement sur l’ensemble des smartphones Huawei et Honor ou si les utilisateurs devront nécessairement aller l’installer depuis l’App Gallery. On ne sait pas non plus si Huawei va intégrer les APIs de HERE WeGo à ses propres services mobiles avec Map Kit comme il a pu le faire avec TomTom pour la géolocalisation. Une intégration qui aurait du sens et qui permettrait à toutes les applications ayant besoin d’afficher une carte de se reposer sur celle de HERE WeGo en lieu et place de celle de Google.

Nous avons posé ces deux questions à Huawei et mettrons à jour cet article dès que nous aurons une réponse de la part du constructeur.