Huawei Mate 40 Pro : le design du prochain fleuron chinois se dévoile

La saison des fuites commence pour les smartphones de fin d'année et Huawei en fait aujourd'hui les frais avec la découverte, en avant-première, du design du Mate 40 Pro, son prochain fleuron.

Malgré ses démêlés avec les États-Unis et son impossibilité d’avoir le Google Play Store sur ses smartphones, Huawei continue d’investir dans ses technologies mobiles et prépare notamment une nouvelle famille d’appareils haut de gamme pour la fin de l’année avec le Huawei Mate 40 et le Mate 40 Pro. On a déjà pu découvrir le premier en détail grâce à une première fuite venant d’Onleaks, dont la fiabilité n’est plus à prouver, et on a désormais le droit aux premières images du design du modèle Pro.

Un design similaire au Mate 40

Cette année, Huawei semble avoir choisi de proposer dans les grandes lignes le même design pour son Mate 40 et son Mate 40 Pro. On retrouve ainsi un grand écran incurvé de 6,7 pouces à l’avant avec deux caméras dans une bulle oblongue et un large module photo à l’arrière avec quatre capteurs.

Ce choix de design permet de distinguer immédiatement Huawei de la concurrence, qui a tendance à reprendre le module photo de l’iPhone dans un coin du smartphone, et qui n’est pas sans rappeler feu le Lumia 1020 de Nokia. On peut voir que le choix des capteurs sera différents de celui du Mate 40, avec notamment l’intégration d’un objectif « périscope » (pour le zoom) reconnaissable à sa forme carrée. Le design du Mate 30 Pro allait déjà dans ce sens en 2019. En revanche, Huawei semble avoir abandonné ses boutons tactiles pour revenir à de vrais boutons physiques sur la tranche.

Au sommet du téléphone, on peut apercevoir un large capteur qui serait un port infrarouge, à côté d’un port jack 3,5 mm. Le port USB-C serait, lui, situé en bas de l’appareil.

Hormis ces images du design, nous n’avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent pour le moment. D’après Onleaks, le téléphone devrait mesurer 162,8 x 75,5 x 9 mm environ, mais attention, l’épaisseur monterait à 10,4 mm au niveau du module photo.