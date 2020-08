Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ : Huawei lancerait trois modèles avec écrans de 90 Hz

L'un des partenaires de Huawei vient de dévoiler quelques détails intéressants sur les prochains smartphones de la gamme Mate 40. Le constructeur lancerait trois modèles, tous avec un écran de 90 Hz. Autre bonne nouvelle : les prix seraient en baisse.

C’est confirmé, Huawei sera bien présent à l’IFA de Berlin cette année. L’occasion de présenter une nouvelle gamme avec, peut-être, un aperçu des prochains Mate 40. Bousculé par un embargo américain de plus en plus sévère, le géant chinois doit non seulement se passer des services Google mais se retrouve également dans l’impossibilité de fournir des puces Kirin. Aussi, les prochains Mate 40 devraient être les derniers smartphones de la marque à embarquer une puce haut de gamme de HiSilicon, probablement la Kirin 1000 gravée en 5 nm.

Cette situation délicate n’empêche pas Huawei de lancer des smartphones toujours aussi séduisants, en témoignent les derniers P40 Pro et P40 Pro+. Qui dit produit innovant dit rumeurs. Forcément, les Mate 40 n’y échappent pas.

Huawei Mate 40 : écrans de 90 Hz et baisse de prix

Huawei déclinerait donc son nouveau smartphone haut de gamme en trois versions. Une certification vient en effet d’être publiée sur le site de l’organisme TENAA avec trois références : OCE-AN00, NOH-AN00 et NOP-AN00 correspondant respectivement (si l’on se réfère aux habitudes du constructeur) aux Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+.

Les rumeurs débarquant toujours par lots, des informations concernant l’écran des Mate 40 ont été révélées par Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), partenaire de Huawei. Selon lui, la production des écrans de la nouvelle gamme a démarré. Tous les modèles ont un dénominateur commun : ils embarquent une dalle de 90 Hz et non 120 Hz comme le prétendaient d’autres rumeurs.

Par ailleurs, le Mate 40 embarquerait un écran de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. Les deux autres modèles seraient quant à eux équipés de dalles OLED made in Samsung et LG et assemblées par BOE China. Enfin, les trois versions reprendraient le design Waterfall qui se distingue par ses bordures plongeantes particulièrement séduisantes.

Enfin, le média chinois CNMO rapporte que Huawei reverrait sa grille tarifaire et proposerait la série Mate 40 à des prix plus abordables. Un moyen de rendre ses modèles plus attractifs pour compenser l’absence de services Google.