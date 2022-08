HyperX se lance dans les écrans : une nouvelle référence à surveiller

On connaissait HyperX pour ses nombreux périphériques. La marque développe désormais ses écrans, avec des particularités intéressantes. Voici la gamme Armada.

Le marché des écrans intéresse de plus en plus les fabricants. On peut le voir avec le lancement récent des écrans développés par Sony, mais aussi par l’arrivée d’autres marques comme HyperX. La marque gaming rachetée par HP nous a déjà convaincus avec ses casques audio, notamment le HyperX Cloud Alpha Wireless. On est donc impatient de voir ce qu’elle peut proposer comme écran.

Deux références : 24 et 27 pouces

HyperX vise une nouvelle fois le public des joueurs et étend son écosystème. Désormais, on pourra se créer un setup complet HyperX, du clavier à la souris en passant par le casque, le microphone et l’écran.

Les deux stars de la journée font 24 et 27 pouces. Frandroid a pu en avoir une démonstration lors de la Gamescom. Le petit format mise avant tout sur les performances avec une dalle IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) à 240 Hz. La version 27 pouces en fait davantage sur la qualité d’image avec une définition QHD (2560 x 1440 pixels), une couverture du DCI-P3 et une certification HDR 400, au prix d’une baisse de la fréquence d’affichage à 165 Hz.

Les deux écrans bénéficient des certifications G-Sync et Freesync, et utilisent des dalles avec 1 ms de temps de réponse.

Source : Cassim Ketfi – Frandroid Source : Cassim Ketfi – Frandroid

L’un des points forts de ces écrans est sans aucun doute le bras ergonomique ajustable qui reprend le design des pieds VESA habituellement vendu en option. On peut donc ajuster l’écran en hauteur et sur tous les angles, et même le tourner au format vertical, sans surcoût. L’écran reste compatible VESA si on souhaite tout de même l’utiliser avec un pied ou un bras alternatif. HyperX propose d’ailleurs son bras ergonomique pour qui voudrait équiper d’autres écrans : 149,99 euros pour le bras avec son pied et 99,99 euros pour un bras supplémentaire (double écran). Le poids total supporté est de 9 kg par bras.

Côté connectique, HyperX mise sur du classique avec un port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.0. Il faudra donc accepter quelques limitations sur les dernières consoles, notamment du côté de la PlayStation 5. Les deux nouvelles consoles Xbox et PlayStation sont plutôt tournées vers les écrans HDMI 2.1.

Autre particularité des écrans HyperX : l’intégration d’un compteur de FPS en hardware pour suivre les performances de sa machine. Comme c’est une fonction intégrée à l’écran, elle est compatible autant avec les PC que les consoles de jeu ou tout appareil capable d’étendre son affichage à l’écran.

Côté logiciel, HyperX a eu la bonne idée de proposer ses options de configurations dans son logiciel NGENUITY qui permet déjà de gérer tous ses périphériques. Bien sûr, il reste possible de faire les réglages directement à l’écran avec les boutons physiques, mais c’est moins commode qu’une interface à la souris.

Les deux écrans HyperX seront disponibles à partir du mois de septembre 2022. Pour le moment, HyperX communique des prix de 549,99 et 599,99 euros pour les versions 24 ou 27 pouces respectivement. La marque prévient que les prix peuvent toujours changer, et que les détaillants sont libres de fixer leurs prix. Nous avons hâte de pouvoir les tester.

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Cologne pour couvrir la Gamescom 2022 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Corsair.

