Hyundai réfléchit à étoffer sa gamme avec une citadine électrique

Hyundai serait en train de réfléchir au lancement d'une citadine électrique abordable, qui pourrait remplacer l'actuelle i10.

Ces derniers temps, les citadines n’ont plus vraiment le vent en poupe. En effet, les normes environnementales ainsi que les exigences en termes de sécurité ont fait bondir les coûts de développement de ces autos, devenues de moins en moins rentables. C’est pourquoi de nombreuses marques ont choisi de quitter ce segment, dont Ford ou encore Citroën et Peugeot.

Celui-ci pourrait revenir en force grâce à l’essor de la voiture électrique. On pense notamment à la Fiat 500, qui s’est offert une nouvelle jeunesse, mais la citadine pourrait bientôt avoir d’autres rivales. Particulièrement du côté de chez Hyundai.

Une citadine électrique en préparation

En effet, et selon nos confrères d’Automotive News, la marque coréenne serait en train de réfléchir au lancement d’une toute nouvelle citadine électrique. Pour l’heure, rien n’a encore été confirmé, alors que ce nouveau modèle en serait encore au stade de la discussion. En effet, selon Andreas-Christoph Hofmann, directeur marketing de Hyundai Europe, cette nouvelle arrivante dans le catalogue demanderait un certain temps avant de voir le jour dans sa version de série.

Si l’on en sait encore très peu au sujet de cette hypothétique nouveauté, celle-ci pourrait a terme remplacer l’actuelle Hyundai i10, lancée en 2020 et uniquement proposée avec une motorisation thermique. Cette nouvelle citadine jouerait alors le rôle de modèle d’entrée de gamme et afficherait un prix tournant autour des 20 000 euros, selon Andreas-Christoph Hofmann. Un montant proche de celui qui serait également demandé pour la future citadine branchée du groupe Volkswagen.

Une gamme de plus en plus étoffée

Mais, cette citadine électrique, dont on devrait en apprendre un peu plus lors des prochains mois, ne sera pas la seule nouveauté de la marque. Selon son directeur marketing, Hyundai devrait, en effet, lancer pas moins de 11 nouveaux modèles électriques d’ici à 2030. Pour l’heure, et contrairement à de nombreux constructeurs, la firme coréenne n’a pas encore annoncé d’échéance à laquelle elle bannirait les moteurs thermiques. Cela devra inévitablement se faire avant 2035, conformément au vote de la commission européenne sur l’interdiction de la vente de voitures thermiques.

Après avoir lancé la Ioniq 5 l’an dernier et avoir dévoilé la nouvelle Ioniq 6 il y a quelques jours seulement, Hyundai est actuellement en train de travailler au développement de son futur Ioniq 7. Il s’agira cette fois-ci d’un grand SUV familial qui sera également commercialisé en Europe. Selon Automotive News, les modèles 100 % électriques ont représenté 16 % des ventes du constructeur depuis le début de l’année.

