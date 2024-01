Hyundai et Kia ont trouvé un moyen très astucieux pour augmenter l’autonomie des voitures électriques

Pour augmenter l'autonomie d'une voiture électrique, il n'y a pas 36 solutions : soit on augmente la taille de la batterie, soit on diminue la consommation de la voiture. L'optimisation de l'aérodynamisme peut contribuer à cette baisse, et le groupe Hyundai-Kia a présenté une solution toute bête allant dans ce sens.

C’est un fait : l’autonomie d’une voiture électrique reste un facteur d’inquiétude majeur… pour les personnes qui n’en ont pas. Les constructeurs travaillent donc à proposer des solutions pour optimiser cette fameuse autonomie, et on a leur disposition deux principaux leviers d’action.

Le premier, c’est d’augmenter la taille des batteries. Or, une grosse batterie, c’est lourd et cher : pas optimal, donc. Le second, c’est de faire baisser la consommation de la voiture. L’optimisation du poids peut jouer un rôle important, mais la maîtrise de l’aérodynamisme est absolument optimal. Le groupe Hyundai – Kia vient de nous envoyer un communiqué de presse qui présente une innovation toute simple, mais qui peut faire gagner quelques kilomètres pour pas très cher.

Le retour des jupes

Cette innovation s’appelle Active Air Skirt (AAS) et prend la forme de petits volets en plastique se déployant juste devant les roues avant. L’idée, c’est de les déployer lorsque la résistance à l’air devient plus importante que la résistance au roulement (via les pneus, donc), soit au-delà des 80 km/h. Elles se rétractent ensuite sous les 70 km/h.

Les jupes actives une fois rétractés Les jupes actives une fois déployées

Pourquoi s’arrêter à couvrir les pneus ? Parce que les soubassements de la plateforme E-GMP du groupe (sur lesquels reposent les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, mais aussi les Kia EV6 et EV9) sont parfaitement plats grâce à la batterie. L’air s’écoule donc déjà très bien.

Autre avantage de cette petite solution : une augmentation de la déportance, ce qui améliore l’adhérence et la stabilité à haute vitesse de la voiture équipée.

– 0,008

Une petite solution, donc, pour des petits gains. Les ingénieurs du groupe ont équipé un Genesis GV60, un SUV non distribué en France, de ces AAS, et ont pu quantifier les améliorations. Le Cx (coefficient de pénétration dans l’air, qui mesure l’aérodynamisme d’un objet) a été ainsi réduit de 2,8 %, soit une baisse de 0,008 (le Cx n’a pas d’unité). Très concrètement, les équipes estiment avoir gagné six kilomètres avec ce système.

Certes, ce n’est pas beaucoup, mais il faut bien comprendre que ces jupes mobiles ne sont qu’une partie de l’armada aérodynamique qui peut équiper une voiture. On peut par exemple nommer des ailerons actifs, des jantes profilées, des aérations qui peuvent s’obstruer et tant d’autres petits éléments qui, une fois combinés, peuvent faire une réelle différence.

La Hyundai Ioniq 6, équipée de tous ces équipements (sans les AAS), propose déjà un Cx remarquablement faible de 0,21. Quant à l’arrivée en série de ces jupes, les tests sont en cours et les brevets sont déposés, mais ni Kia ni Hyundai ne s’avancent sur une date précise.