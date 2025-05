Un an après la révélation de sa petite Inster à 25 000 euros, Hyundai prévoit déjà l’arrivée d’une nouvelle voiture électrique abordable au sein de sa gamme. Et voici ce que l’on sait déjà à son sujet.

Hyundai Inster // Source : Hyundai France

Depuis plusieurs années déjà, Hyundai propose un large choix de voitures électriques dans sa gamme. Et c’est d’autant plus le cas récemment, avec l’arrivée de la petite Inster, dont nous avions pu prendre le volant. Sans parler de la nouvelle Ioniq 9, qui prépare tout doucement sa commercialisation au sein du catalogue de la firme coréenne.

Une nouvelle compacte électrique

Comme Kia, le constructeur avait annoncé préparer une grande offensive pour les prochaines années. Et voilà que cela est enfin en train de devenir concret, comme l’explique le site coréen The Korea Economic Daily. Ce dernier nous en dit un peu plus sur la stratégie de la firme basée à Séoul pour les prochaines années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son planning est bien rempli. En effet, ce ne sont pas moins de 42 nouvelles voitures qui seront dévoilées d’ici l’an prochain.

Et cela afin de faire face aux droits de douane décrétés par Donald Trump pour les voitures étrangères aux États-Unis. Parmi ces nouveautés, 28 devraient arriver dès 2025, dont une bonne partie sera des modèles électriques. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre ? Et bien voilà que l’on commence déjà à avoir une petite idée. Car on sait que l’une de ces voitures sera destinée au marché européen. Pour le moment, elle est connue sous le nom de code BJ1 en interne. Et voilà ce que l’on sait déjà.

Hyundai Inster // Source : Hyundai France

Celle-ci devrait prendre la forme non pas d’un petit SUV comme l’Inster, mais plutôt d’une berline aux dimensions contenues. Et surtout, elle adoptera un positionnement tarifaire particulièrement bas. Cependant, et comme le souligne le site Electrive, il ne s’agira pas d’une i20 rebadgée et électrifiée. Cette dernière est aussi dans les tuyaux, mais elle sera réservée aux marchés émergeants, et notamment à l’Amérique du sud. Alors que la BJ1 sera bel et bien commercialisée en Europe. Son arrivée est prévue dans les concessions au mois d’août 2026.

Cette nouvelle arrivante devrait notamment chasser sur les terres de la Volkswagen ID.2, dont la version de série arrivera dans le courant 2025. Elle aura le droit à plusieurs choix de batteries, adoptant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt). De quoi lui permettre d’afficher une autonomie plutôt correcte, comprise entre 300 et 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Pas un mot en revanche sur la capacité, ni même sur le temps de recharge pour le moment.

Un programme bien rempli

Va-t-elle reprendre le pack de 42 ou 49 kWh de l’Inster ? Cela est évidemment tout à fait probable, mais rien n’est encore sûr. Pour rappel, le petit SUV électrique demande environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide de 120 kW en courant continu. Pour le moment, on ne connaît pas encore non plus les performances de la petite BJ1, mais elle devrait rester proche des 115 chevaux du petit SUV électrique. Même si cela reste à confirmer.

Il se murmure également qu’un autre modèle inspiré de l’Inster serait dans les cartons pour 2026. Celui-ci n’a dévoilé aucune information à son sujet, et il est uniquement connu sous le nom de code HE1i. Néanmoins, nous ne devrions pas le voir arriver chez nous, car il devrait être conçu pour l’Inde. Chez Kia aussi, il va y avoir du nouveau. Et pour cause, la firme prépare l’arrivée de son EV2 dont la production démarrera en 2026. Rival de la Renault 4 E-Tech, celui-ci avait déjà été montré sous la forme d’un concept-car au mois de février 2025.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Pour le moment, les informations sont encore rares à son sujet. Mais on évoque déjà une autonomie tournant autour des 480 kilomètres WLTP. La charge bidirectionnelle devrait aussi être au programme. Il devrait être produit en Slovaquie, ce qui lui permettra d’être éligible au bonus écologique en France. Même chose pour la future BJ1, qui sera quant à elle assemblée en Turquie. Son prix n’a pas été dévoilé, mais il devrait logiquement tourner autour des 25 000 euros. Kia prévoit le lancement d’une quinzaine de voitures électriques d’ici à 2030, mais tous ne seront sans doute pas destinés à l’Europe.