Project Endgame : Intel dévoile un service de GPU dans le cloud, vers un concurrent de GeForce Now ?

Intel a dévoilé discrètement Project Endgame qui semble avoir tout l'air d'un nouveau service de cloud gaming. Sur le papier, Intel semble se rapprocher de Nvidia GeForce Now.

Il est clair désormais qu’Intel ne veut plus seulement concurrencer AMD avec ses processeurs, mais aussi Nvidia avec de nouvelles ambitions dans les cartes graphiques. Pour cela, le géant prévoit notamment de lancer en 2022 sa première génération n qui commence à faire son apparition dans les PC portables. On ne parle pas ici de petits GPU pour le grand public, mais bien de produits pour les joueurs de jeux vidéo avec des fonctions de ray tracing et de l’upscaling par IA similaire au DLSS.

Et Intel ne compte pas s’arrêter aux simples cartes graphiques.

Des GPU Intel Arc dans le cloud

Lors de son Intel Investor Meeting 2022, la firme a clarifié tous les axes de sa grande stratégie. On peut notamment y apprendre l’existence de Intel Project Endgame. Il s’agit de placer des GPU Intel Arc dans des fermes de serveurs pour proposer un service de cloud computing « toujours accessible » et « à faible latence ». Malheureusement, Intel n’a rien dit de plus sur ce projet et on ne peut donc pas être certain en l’état qu’il s’agit d’un service de cloud gaming.

En effet, l’utilisation de GPU dans le cloud est un service qui peut aussi intéresser les entreprises avec des tâches assez lourdes. Dans son court descriptif, Intel met toutefois en avant la cour latence de son service, on peut donc espérer qu’il s’agira bien de cloud gaming. Par ailleurs, on peut espérer qu’il s’agira d’un service pour les particuliers, mais là aussi, rien ne l’indique. Il pourrait s’agir d’un service de B2B en concurrence avec Google Stadia pour proposer aux éditeurs de jeux vidéo de créer leurs services de cloud gaming.

Sur le papier, Intel pourrait donc lancer un concurrent pour Nvidia GeForce Now. Le parallèle est évident : un vendeur de puces qui se convertit en fournisseur de service grâce à son savoir-faire technologique. Le service de Nvidia est l’un des plus convaincants du marché, capable de remplacer un PC de jeu. Il pourrait s’agir d’une bonne démonstration auprès du grand public de la puissance d’Intel Arc. Leur permettant de tester les capacités d’une carte graphique Intel à moindre prix.

Lancement en 2022

Le seul élément qui accompagne la petite description du service est une promesse que Project Endgame sera disponible « plus tard cette année ». Intel mise donc sur un lancement commercial dès 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.