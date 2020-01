Intel NUC Ghost Canyon : un PC format console avec une vraie carte graphique

Intel a présenté une petite initiative dans sa gamme NUC en prime de ses nouveaux SoC H. Le NUC Ghost Canyon a pour ambition d'être un PC au format console, mais qui peut accueillir une véritable carte graphique plein format.

Intel a profité du CES 2020 pour présenter ses derniers Intel Core i7 et i9 pour les ordinateurs portables gamers. Mais l’équipe bleue a également d’autres ambitions.

Sa plateforme NUC existe depuis quelque temps déjà, et propose des mini PC très compacts auxquels il faut ajouter sa propre RAM et son propre stockage, et qui ne sont pas tout à fait pérennes. Avec le Ghost Canyon qu’Engadget a pu voir, Intel veut changer de dynamique.

Un NUC avec CPU interchangeable et véritable carte graphique

Le Ghost Canyon, c’est un petit PC qui cherche à avoir la même taille relative qu’une console de nouvelle génération, et qui accueillera un processeur Intel Core i9 pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Intel a pour ambition de laisser l’utilisateur changer son CPU à l’avenir, grâce à une conception modulaire permettant de le remplacer facilement.

Surtout, le NUC Ghost Canyon est conçu pour pouvoir accueillir une véritable carte graphique de bureau comme le décrit Engadget. Ainsi, il s’agirait là d’un PC facile à prendre en main et à mettre à jour pour l’utilisateur, et qui se placerait très simplement n’importe où dans un foyer.

Intel n’est cependant pas encore prêt à tout dévoiler sur cette nouvelle plateforme. Nous attendrons donc de plus amples nouvelles d’ici les prochains mois, mais le concept est alléchant.