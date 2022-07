Nouveau Kia Niro EV : un joli redesign et une charge plus rapide mais quelques déceptions

Quelques mois après sa révélation, le Kia Niro EV débarque sur le marché. L'occasion d'en apprendre plus sur sa fiche technique, un peu décevante.

C’est en novembre dernier que la 2ème génération du Kia Niro fut officiellement dévoilée. Une nouvelle mouture qui évolue en profondeur en termes de style, avec des lignes plus modernes, mais qui n’avait donné aucune information sur sa gamme de motorisation. Tout juste savait-on qu’elle serait toujours proposée en hybride, hybride rechargeable et électrique, répondant au nom de Kia Niro EV, délaissant l’appellation Kia e-Niro.

Quelques mois plus tard, et alors que la firme coréenne lance enfin son SUV en France, ce dernier se dévoile encore un peu plus. Désormais, on connaît donc toutes les spécificités de cette nouvelle version, comme le précise le communiqué de la marque ainsi que ses tarifs alors que les premières livraisons ne devraient plus tarder.

Plus de confort et de technologie

Au premier abord, on remarque d’emblée le nouveau look de ce Kia Niro EV, qui fait alors un vrai bond en avant par rapport à la précédente génération. Les lignes plus modernes se poursuivent également dans le poste de conduite, qui a lui aussi été intégralement revu. La présentation est en effet plus élégante et fait la part belle à la technologie.

L’ensemble gagne en ergonomie et se dote d’une nouvelle dalle numérique de 10,25 pouces faisant office de combiné numérique. Celui-ci est associé à un écran tactile de même taille, intégrant notamment un inédit système de commande vocale avancé. Celui-ci permet alors de commander diverses fonctions, telles que la température ou encore le système audio.

Le SUV électrique est également associé à une application mobile baptisée Kia Connect. Celle-ci offre de nombreuses fonctionnalités et permet notamment de visualiser l’état de charge de la voiture, de planifier un itinéraire ou encore de trouver des bornes de recharge. Il est également possible de profiter d’alertes de trafic en temps réel mais aussi des prévisions météo.

À noter que l’intérieur de ce nouveau Kia Niro EV est réalisé avec des matériaux durables, comme le ciel de toit en papier peint recyclé ou encore les sièges recouverts de cuir artificiel fabriqué en Tencel, un matériau issu de l’eucalyptus. Le volume de coffre est en hausse, passant de 495 à 1 392 litres lorsque la banquette est rabattue.

Une autonomie en très légère hausse

Si une fuite ayant eu lieu en début d’année avait quelque peu inquiété au sujet de l’autonomie du nouveau Kia Niro EV, voilà que les données définitives ne sont pas vraiment très enthousiasmantes. En effet, la nouvelle génération du SUV électrique annonce pouvoir parcourir jusqu’à 460 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP), contre 455 pour la précédente mouture. Une différence minime, qui ne devrait pas vraiment se ressentir en conditions réelles. Cette nouvelle version est livrée de série avec un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

À noter qu’il faut compter 43 minutes pour recharger de 10 à 80 % la batterie de 64,8 kWh en charge rapide DC. Une durée en baisse de 15 % par rapport à l’ancienne version malgré une puissance de charge en pic qui diminue (72,8 kW contre 77 kW). Cela est rendu possible par une courbe de charge plus stable, c’est-à-dire que la puissance maximale est maintenue plus longtemps.

Il faut savoir que cette nouvelle génération est également équipée d’un système de pré-conditionnement, permettant de réchauffer la batterie avant la charge par temps froid, grâce au système de navigation. Celui-ci est alors en mesure de calculer le temps restant avant d’arriver à la borne, et donc de préparer la batterie afin d’optimiser le temps de charge. À noter que le Kia Niro EV peut également tracter jusqu’à 750 kg.

En termes de performances, ce nouveau Kia Niro EV n’évolue pas par rapport à la précédente mouture. Fort de 204 chevaux comme l’ancien, le SUV électrique revendique un couple de 255 Nm, tandis que le 0 à 100 km/h est toujours réalisé en 7,8 secondes. D’autres versions pourraient voir le jour un peu plus tard, comme ce fut le cas de la précédente mouture qui se déclinait aussi avec 136 chevaux.

De nombreuses aides à la conduite

Cette nouvelle mouture fait la part belle à la sécurité, et s’offre de série ou en option de nombreuses aides à la conduite. Parmi elles, citons notamment la fonction Croisement, qui permet de limiter les risques de collision aux intersections. Cela passe par un avertissement sonore, puis sur une action automatique de la voiture, qui freine seule si le conducteur ne réagit pas. Plusieurs autres fonctionnalités sont disponibles, telles que l’assistance active à la conduite dans les embouteillages et sur autoroute, ainsi que le système de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse et le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation, entre autres.

Combien coûte le nouveau Kia Niro EV ?

Déjà disponible à la commande, le nouveau Kia Niro EV débutera très probablement ses livraisons au cours des prochaines semaines, sa commercialisation étant prévue pour cet été. Cousin du Hyundai Kona Electric, ce nouvel arrivant dans la gamme rivalise frontalement avec le MG Marvel R et la Renault Mégane E-Tech Electric.

Il faut alors compter 44 490 € pour la version Motion d’entrée de gamme et 46 490 € pour la finition intermédiaire Active. Enfin, la variante la plus chère est affichée à partir de 48 090 €. Seules les deux premières sont éligibles au bonus écologique de 6 000 €, tandis que la dernière devra se contenter d’un petit coup de pouce de 2 000 € seulement, à moins que les concessionnaires fassent un effort pour passer sous la barre des 47 000 euros.

