Kia Niro EV (2022) : une fuite fait craindre le pire en matière d’autonomie

Kia Suède s’est montré quelque peu indiscret quant aux futures caractéristiques techniques du Kia Niro EV (2022). Le constructeur coréen ne semble pas beaucoup muscler son jeu d’une génération à une autre sur le plan technique.

Après une version hybride lancée en 2016, suivie deux ans plus tard d’une déclinaison 100 % électrique, le Kia e-Niro fait son petit bonhomme de chemin dans le paysage des voitures électriques. Le véhicule a même eu droit à un petit restylage en 2020, avant de passer entre nos mains le temps d’un essai en bonne et due forme.

Ce SUV électrique s’était notamment distingué par sa consommation maîtrisée, son autonomie correcte pour l’époque et une habitabilité convenable. En cette année 2022, Kia veut aller plus loin avec une nouvelle version répondant au nom de Kia Niro EV, qui devrait arborer un look plus moderne.

Conservatisme

En revanche, le constructeur coréen pourrait faire preuve d’un certain conservatisme sous le capot. Sa branche suédoise a en effet révélé – probablement par mégarde – quelques informations techniques au sujet de cette version 2022, relaye InsideEVs. Pas grand-chose, ou presque, devrait changer.

Si l’on se fie aux informations mises en ligne, le Kia Niro EV aurait toujours droit à une puissance de 150 kW (201 ch) dans sa configuration la plus puissante. Du côté de l’autonomie, ça bouge, mais de très peu : la batterie de 64,8 kWh lui conférerait un rayon d’action de 463 kilomètres… soit 8 kilomètres de plus que l’actuelle e-Niro. C’est peu.

Il convient cependant d’accueillir cette dernière donnée avec prudence. En effet, ces chiffres sont encore en cours d’homologation auprès du protocole WLTP. Ils pourraient donc évoluer une fois les procédures appliquées. Du côté de la recharge, il faudra toujours compter sur une puissance DC (courant continu) de 77 kW.

Là où le Kia Niro EV (2022) pourrait décevoir, c’est donc au niveau de l’autonomie. Avec une concurrence de plus en plus coriace et des rayons d’action ayant tendance à se renforcer, ce véhicule pourrait accuser un certain retard vis-à-vis de ses rivaux. D’autant plus que le segment des SUV est le plus prisé de tous, et où les améliorations sont régulières.

Un habitacle plus généreux

Est-ce pour autant une surprise ? Pas vraiment, puisque cette nouvelle génération s’appuiera encore sur la plateforme actuelle et non sur l’architecture e-GMP, précise Automobile Propre. Ce qui laisse donc présager des caractéristiques techniques relativement similaires, la base étant la même.

Ce Kia Niro EV cherchera à séduire grâce à ses dimensions légèrement plus généreuses et un empattement revu à la hausse censé apporter plus d’espace à l’intérieur. Le volume de coffre arrière va lui aussi prendre du galon et grimper à 475 litres au lieu de 451 litres, afin de donner plus d’espace à une famille lors d’un voyage, par exemple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.