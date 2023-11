Frandroid et Kia IDFA vous invitent à tester gratuitement l’un des meilleurs SUV électrique de l’année

Frandroid, en partenariat avec les Electric Test Days et Kia IDFA, vous convie à une expérience unique : prendre le volant des derniers modèles électriques de Kia, dont l'EV9, les 7, 8 et 9 décembre. Réservez votre essai VIP de 30 minutes à Paris et rejoignez la révolution électrique sur quatre roues !

Frandroid vous lance un défi : êtes-vous prêts à prendre le volant des dernières innovations de Kia ? Si la réponse est oui, alors sortez vos agendas ! Les 7, 8 et 9 décembre 2023, les Electric Test Days et la communauté Survoltés de Frandroid s’unissent pour vous faire essayer en avant-première la nouvelle star électrique de Kia : la famille EV9. Et pour celles et ceux qui en veulent plus, la dynamique EV6 et la e-Niro électrique seront aussi de la partie dans la concession Kia IDFA Suffren.

À la découverte du Kia EV9, le futur de la voiture familiale électrique

Le Kia EV9 se présente comme la quintessence de la voiture familiale moderne. Ce SUV 100 % électrique propose trois rangées de sièges pour accueillir toute la famille dans le confort. Sa particularité ? Les sièges de la rangée centrale peuvent pivoter, créant ainsi un espace convivial ou orienté vers le travail, pour une configuration à six ou sept places.

Ce n’est pas tout, la Kia EV9 se distingue également par son design : des feux arrière à trois voies et des poignées de porte affleurantes, sans oublier ses jantes au style géométrique et aérodynamique. En version GT Line, elle arbore une calandre plus agressive et des jantes de 21 pouces. Sous le capot, on trouve une version propulsion avec un moteur de 203 ch, ou une intégrale bimoteur de 384 ch, jusqu’à 700 Nm de couple pour la GT-Line.

En l’absence de bruit de moteur, vous profiterez d’un silence de fonctionnement. Cependant, cela ne signifie pas un manque de dynamisme. L’EV9 réagit fortement à l’accélération (6 secondes pour un 0-100 km/h, et même 5,3 secondes en GT-line) offrant une reprise impressionnante. Bref, les dépassements sont réalisés avec aisance avec une telle puissance.

Pour ceux qui priorisent l’autonomie, la batterie de 99,8 kWh promet jusqu’à 640 km sur une seule charge, selon votre style de conduite et les conditions de la route. Une capacité remarquable qui s’aligne avec les 563 kilomètres annoncés pour la version propulsion.

L’expérience dynamique de la Kia EV6

La Kia EV6, quant à elle, séduit par son design avant-gardiste qui lui a valu le titre de « Car of the Year 2022 ». Son architecture 800 V est synonyme de performances élevées, permettant une recharge de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. Un véritable exploit technique qui souligne la rapidité et l’efficacité de cette berline au cœur électrique.

La polyvalence de la nouvelle Kia e-Niro électrique

Enfin, la nouvelle Kia e-Niro se distingue par sa polyvalence, proposant des versions hybrides simples, rechargeables et une version totalement électrique. Le dernier modèle électrifié adopte un design résolument moderne, fidèle aux nouvelles lignes stylistiques de la marque, et est propulsé par un moteur électrique synchrone de 204 chevaux alimenté par une batterie de 64,8 kWh.

Comment participer à cette expérience unique ?

Pour celles et ceux intéressés par cet essai, il vous suffit de réserver votre place via ce lien. Chaque participant aura 30 minutes pour tester le véhicule de son choix, un temps considérable pour se forger un avis éclairé et comparer les modèles. Vous pourrez évidemment tester les 3 !

Les essais se dérouleront chez Kia Automobiles Paris Suffren, au 76 bis, avenue de Suffren 75015 Paris, du 7 au 9 décembre 2023, de 9h à 19h. Ne manquez pas cette chance de vivre l’électrique de manière immersive et de rencontrer d’autres passionnés !