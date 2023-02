Lenovo IdeaPad Duet 3i (2023) : une alternative à l’iPad à considérer

Lenovo revient avec un nouveau membre de sa famille IdeaPad Duet : la 3i édition 2023. Une petite machine portable qui fait à la fois PC et tablette tactile.

Lenovo profite du Mobile World Congress pour dévoiler de nombreux produits. Première annonce à retenir : le renouvellement de l’IdeaPad Duet 3i. Cette petite machine fait couler beaucoup d’encre depuis la première version que nous avions testée.

Un cousin des EeePC

Pour mémoire, l’IdeaPad est une alternative à l’iPad (Air). Cependant, c’est aussi une petite cousine des EeePC, ces mini PC qui ont fait fureur 15 ans auparavant. Le format est simple : un écran IPS LCD de 11,5 pouces de diagonale, en définition 2000 par 1200 pixels, tactile. Pour garantir un prix bas, Lenovo a adopté pour des puces Intel Celeron (Alder Lake-N), l’entrée de gamme d’Intel aux côtés du Pentium, jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR5 et 256 Go de SSD au format M.2 PCIe. Effectivement, c’est un véritable petit PC qui fait tourner Windows 11 Pro.

C’est une machine très facile à trimbaler, avec son clavier rétractable et une épaisseur de seulement 8,95 mm. Le clavier avec pavé tactile se déplie et se sépare de l’écran si on le souhaite, on peut alors utiliser l’appareil au format tablette très facilement.

Avec une batterie de 35,6 Wh, Lenovo promet 8,5 heures d’autonomie. Ajoutons à ça la charge rapide avec la technologie Rapid Charge Boost, qui nous permet d’avoir deux heures d’autonomie supplémentaires en seulement 15 minutes de charge. La tablette dispose d’une caméra frontale de 5 mégapixels et d’une caméra arrière de 8 mégapixels, tandis que les deux haut-parleurs intégrés sont certifiés Dolby Audio. Enfin, notons que le bouton d’alimentation latéral sert également de lecteur d’empreintes digitales. Un module Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 est, bien entendu, intégré à la machine.

Attention à ne pas confondre avec les IdeaPad Duet

Ne confondez pas cette machine avec l’IdeaPad Duet 5, une machine de 13,3 pouces équipée de ChromeOS avec un SoC ARM. Il y a aussi l’IdeaPad 5i, une version Windows 11 équipée d’un écran de 12,35 pouces, avec de l’Alder Lake-U d’Intel et ses 15 watts de TDP. Cette variante offre davantage de performances, mais elle est bien plus onéreuse (à partir de 750 euros).

Le principal atout de la Lenovo IdeaPad Duet 3i est évidemment son tarif : il débute à 449 euros pour une disponibilité prévue en juin 2023. C’est vraiment une alternative intéressante aux tablettes Android et à l’iPad, qu’il faudra tester pour s’assurer que les performances sont en rendez-vous.

