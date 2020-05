Charge rapide 90 W et caméra latérale : Lenovo prépare son premier smartphone gamer

Le constructeur chinois Lenovo prépare actuellement son tout premier smartphone orienté vers les joueurs pour sa gamme Legion. Un smartphone qui devrait profiter d'une charge rapide 90 W ainsi que d'un appareil photo avec un mécanisme pop-up latéral pour les selfies.

Début janvier, on apprenait que le constructeur chinois Lenovo pourrait développer un smartphone orienté vers le jeu mobile, à la manière de ce que proposent déjà Black Shark, Nubia ou Asus. On en a appris davantage ce mardi grâce à XDA Developers qui a partagé certains visuels d’un smartphone pour le moins original.

Lenovo a lancé sa gamme de PC Legion il y a désormais plusieurs années dans le but de s’attaquer aux gammes gamer des autres marques comme Asus ROG ou HP Omen. Cependant, contrairement à Asus, Lenovo avait jusqu’à présent réservé cette gamme à ses seuls ordinateurs et ne s’était pas encore attaqué aux smartphones. Il semble finalement que ce soit prochainement chose faite comme l’indiquent les visuels de XDA Developers.

Le site spécialisé dans l’actualité d’Android a en effet obtenu plusieurs visuels marketing semblant provenir de chez Lenovo et qui devraient servir à la communication autour du smartphone pour son lancement en Chine. On peut y découvrir un appareil avec des éléments positionnés d’une manière assez originale. Ainsi, au dos de l’appareil, on devrait retrouver des éléments géométriques rappelant l’esthétique des ordinateurs dédiés aux jeux de chez Lenovo, mais également un double appareil photo positionné bien plus au centre de l’appareil que ce à quoi on est habitué.

Le smartphone Lenovo Legion devrait être compatible avec une charge à 90 W // Source : XDA Developers L’arrière du smartphone Lenovo Legion // Source : XDA Developers Le dos du smartphone Lenovo Legion // Source : XDA Developers L’emplacement de l’appareil photo du Lenovo Legion // Source : XDA Developers L’écran du smartphone Lenovo Legion // Source : XDA Developers

Une charge rapide record d’une puissance de 90 W

Par ailleurs, les visuels livrent également quelques informations quant aux caractéristiques du smartphone Legion de Lenovo. On y découvre ainsi qu’il devrait être compatible avec une charge rapide 90 W, un record, capable de recharger 100 % de batterie en 30 minutes pour un accumulateur de 5000 mAh. Le smartphone devrait également intégrer un tiroir pour carte SIM en bas, mais pas de prise casque. Par ailleurs, il serait doté d’une puce Snapdragon 865, d’un stockage en UFS 3.0 et d’une mémoire LPDDR5, d’un écran 144 Hz de 2340 par 1080 pixels et d’un double module photo de 64 et 16 mégapixels au dos. En façade, on devrait retrouver un appareil de 20 mégapixels pour les selfies.

Justement, là où le Lenovo Legion semble clairement se distinguer de ce dont on a l’habitude, c’est au niveau de la caméra selfie. Il devrait en effet s’agir d’un appareil photo motorisé, intégré dans un mécanisme pop-up. Néanmoins, celui-ci ne serait pas positionné sur la tranche supérieure du téléphone, mais sur le côté. Une manière de profiter d’une sorte de webcam lorsqu’on joue en mode paysage, à l’horizontale.