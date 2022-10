Lexus UX 300e : un vrai gain d’autonomie qui fait plaisir, mais une charge toujours aussi lente

Alors limité à 300 kilomètres, le premier modèle électrique de Lexus, l'UX 300e, s'offre une toute nouvelle version dotée d'une batterie plus grande. Résultat, l'autonomie fait un très net bond en avant !

Si Lexus a toujours privilégié l’hybridation au 100 % électrique, la firme nippone commence petit à petit à revoir sa stratégie. En effet, et comme tous les constructeurs, ce dernier devra également se plier à la volonté de l’Union Européenne, qui va interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035.

Une nette amélioration

C’est en 2020 que la marque a donc lancé son tout premier modèle 100 % électrique, l’UX 300e. Il ne s’agit alors pas vraiment d’un modèle à part entière à proprement parler, mais d’une déclinaison d’une auto déjà existante en hybride. Il faudra attendre le nouveau Lexus RZ 450e, préfiguré par le concept Lexus LF-Z Electrified et officiellement dévoilé en avril dernier pour voir arriver le premier modèle électrique reposant sur une plateforme dédié dans la gamme Lexus.

Lancé un peu dans l’urgence, l’UX 300e n’était alors proposé qu’en une seule version, forte de 204 chevaux et embarquant une batterie de 54,3 kWh n’offrant que 313 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP.

Mais voilà que Lexus a décidé de corriger le tir en offrant enfin à son SUV compact une nouvelle déclinaison plus endurante, comme le détaille son communiqué officiel. Cette fois-ci, la star de la gamme s’offre une toute nouvelle batterie de 72,8 kWh, qui lui permet alors désormais de parcourir jusqu’à 450 kilomètres en une seule charge, soit une hausse de 40 % de l’autonomie.

Le moteur demeure quant à lui inchangé avec ses 300 Nm, de même que la recharge, qui plafonne donc toujours à 50 kW (seulement !) en courant continu, via un connecteur CHAdeMO. Ce qui se traduit dans les faits par une durée de 50 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Quelques optimisations supplémentaires

Le Lexus UX 300e en profite également pour faire évoluer sa dotation technologique, avec l’arrivée notamment d’un nouvel écran tactile de 8 à 12,3 pouces en fonction de la finition, qui accueille Android Auto et Apple CarPlay ainsi que la cartographie en ligne via le cloud, livrée de série. Le système d’infodivertissement peut désormais être contrôlé via l’assistant vocal « Hey Lexus ».

À noter également que l’application Lexus Link permet désormais de verrouiller et de déverrouiller la voiture à distance, mais également de régler la climatisation et le chauffage avant de monter dans le véhicule.

De nouveaux systèmes de sécurité font également leur arrivée, comme l’assistance aux intersections ainsi que la correction active de trajectoire. De son côté, le régulateur de vitesse dynamique à radar est désormais capable de réguler la vitesse dans les courbes de manière automatisée. Enfin, la rigidité de la carrosserie a été améliorée tandis que la direction assistée électrique et les amortisseurs ont été modifiés pour rendre la conduite plus dynamique.

Le prix de ce nouveau Lexus UX300e à l’autonomie améliorée n’a pas encore été annoncé, mais la marque annonce que les premières livraisons débuteront à partir du printemps 2023.

