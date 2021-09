LG lance une mini barre de son avec micro intégré pour le jeu sur PC

LG a annoncé son UltraGear GP9, une mini barre de son doté de microphones et destinée à remplacer un casque gaming sur PC.

On connaissait les barres de son accompagnant les téléviseurs. Depuis quelques mois, les constructeurs cherchent à proposer davantage de modèles afin d’équiper également les ordinateurs, à destination notamment des joueurs PC. L’an dernier, Panasonic lançait ainsi sa SoundPlayer SC-HTB01. Désormais, c’est au tour de LG de s’attaquer à ce marché avec son UltraGear GP9.

Cette nouvelle enceinte est en fait bien plus compacte que le modèle proposé par Panasonic, avec un format qui se rapproche en fait de celui d’une simple enceinte. Posée à l’horizontale, elle est cependant composée de plusieurs haut-parleurs permettant de profiter d’un son surround. Il s’agit en fait d’une solution maison développée par LG, baptisée 3D Gaming Sound. Celle-ci profite d’un algorithme qui va automatiquement adapter le son au type de jeu grâce à un surround virtuel.

Une barre de son faisant office d’enceinte Bluetooth

Du côté de la qualité audio, LG précise que son enceinte UltraGear GP9 est certifiée Hi-res Audio sans toutefois donner davantage de détails techniques. Elle est dotée d’un Quad DAC Hi-Fi dont elle peut profiter lorsqu’elle est connectée au PC en USB. Du côté des connectiques justement, LG a intégré non seulement une prise USB-C pour connecter son enceinte à un ordinateur, mais également une connectique optique pour la brancher à une console de salon. L’enceinte peut également faire office d’enceinte Bluetooth. On va également retrouver une sortie casque au format standard 3,5 mm permettant cette fois de profiter d’un son surround virtuel en 7.1 grâce au DTS Headphone.

Outre les fonctions de sortie audio, l’enceinte ULG UltraGear GP9 est également dotée de microphones. Elle peut donc être utilisée pour communiquer pendant ses parties. LG indique avoir d’ailleurs intégré une fonction de suppression d’écho et de réduction des bruits ambiants afin que les micros se concentrent sur la voix.

Du côté du design, on retrouve les principaux marqueurs des accessoires gaming. C’est le cas notamment du coloris noir mat, de la grille et surtout de l’éclairage RGB. Il faut dire que l’enceinte s’inscrit dans le cadre de la gamme gaming de LG, UltraGear. Des boutons permettent également de changer de micro, de régler le volume ou de basculer entre les différents modes.

L’enceinte LG UltraGear GP9 sera lancée dans le courant du mois de septembre. Dans un premier temps, elle ne sera proposée qu’en Corée du Sud, aux États-Unis et dans certains marchés européens, sans plus de précisions. On ignore donc si la France sera concernée. Aux États-Unis, la mini barre de son sera proposée autour de 470 dollars, soit 400 euros HT.