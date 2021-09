LG a une solution pour corriger les défauts des smartphones pliants

LG Chem, l'une des divisions du groupe LG, a présenté plusieurs technologies d'écrans pliants. Ces derniers corrigent les principales critiques que l'on puisse avoir, aujourd'hui, des smartphones pliants : les pliures visibles, la longévité ou encore la résistance.

Si vous avez eu entre les mains un Samsung Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3, vous aurez certainement remarqué que l’on continue de voir la pliure de l’écran lorsque l’écran est déplié. Même si cela n’est pas un point rédhibitoire, la pliure reste visible sur cette troisième génération de smartphone pliant. Ces téléphones restent également plus fragiles qu’un écran normal, lors de la première configuration, on vous conseille de faire un peu plus attention ⚠️ qu’avec un smartphone traditionnel.

Un nouveau matériau

LG Chem, une des nombreuses divisions du groupe LG, a développé une nouvelle technologie d’écran pliable appelée « Real Folding Window ». Le groupe coréen assure que cette matière est aussi résistante que le verre, tout en étant aussi flexible que le plastique.

Le nouvel écran LG est également capable de limiter les plis qui apparaissent. Il peut également empêcher les fissures causées par une utilisation prolongée de l’appareil. Selon l’entreprise coréenne, l’écran reste intact même après avoir dépassé les 200 000 plis. Pour cela, LG a développé son propre matériau qui est intégré sous un mince film plastique de polyéthylène téréphtalate (PET), dans le but d’améliorer la résistance et de maintenir les propriétés des matériaux plastiques, comme leur flexibilité par exemple.

En parallèle de cette annonce, LG a confirmé qu’il développait également une technologie capable d’offrir une couverture résistante sans avoir besoin d’un film PET. Cela pourrait être appliqué à un grand nombre d’écrans pliants.

LG prévoit de commencer la production de masse de ces écrans en 2022 et de commencer les ventes à grande échelle en 2023. Ils pourront également être utilisés pour les ordinateurs portables et les tablettes tactiles. Pour rappel, LG ne vend plus de smartphones, il reste néanmoins un des plus grands fournisseurs de composants pour de nombreux fabricants.