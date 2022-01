Faudra-t-il attendre pour acheter une LG OLED G2 ou une C2 ?

La série G2 est-elle équipée des nouvelles dalles OLED EX ? Pas encore, selon LG Display, car la production n'a pas commencé. Néanmoins, les choses pourraient changer en milieu d'année.

Lors du CES 2022, LG Electronics a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs. Pas de surprises, cette gamme est toujours composée de plusieurs séries, dont les C2 et G2.

La principale nouveauté de la série G2 serait une luminosité encore meilleure avec Evo with Brightness Booster qui utilise un système de refroidissement (dissipation thermique) ce qui permettrait d’avoir un pic de luminosité supérieur à 1000 nits. Comme son prédécesseur, le G1, le G2 est très fin et ressemble à un cadre photo, idéal pour un montage encastré au mur. Il est également compatible avec le support Gallery de type chevalet de LG ainsi qu’avec les pieds standards.

Juste avant le CES 2022, LG Display a annoncé sa nouvelle dalle OLED EX fin 2021, nous manquions d’information pour savoir si la série G2 en bénéficierait. LG Electronics vient d’annoncer que les téléviseurs LG C2 et G2 n’auront pas de dalles OLED EX, mais ils miseront sur la technologie OLED evo.

Bien sûr, LG nous laisse espérer qu’une version avec cette technologie arrivera plus tard puisqu’ils ont rapporté que « LG Display prévoit de renforcer son leadership et sa compétitivité sur le grand marché OLED en intégrant la technologie OLED.EX dans tous les écrans OLED. téléviseurs fabriqués dans les usines de Paju, en Corée du Sud et de Guangzhou, en Chine, à partir du deuxième trimestre 2022. ».

Très probablement, le seul modèle qui bénéficierait des nouvelles dalles OLED EX sera la série G, mais nous devrons attendre le milieu de l’année pour le confirmer. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de raisons d’attendre pour acheter un téléviseur de la série C, sauf si on attend une baisse de prix évidemment. Dans ce cas, il semble plus judicieux de diriger vers les C1.

OLED EX, une luminosité en hausse

EX pour « Evolution » et « eXperience », cette technologie utilise du deutérium (ou hydrogène lourd) fourni par la firme DuPont (spécialiste de la chimie) au lieu de l’hydrogène. Le deutérium a l’avantage d’être plus stable et plus résistant à la chaleur, ce qui permet en théorie d’obtenir un pic lumineux 30 % plus important. De plus, un algorithme peut prédire l’énergie nécessaire pour chaque diode en fonction de vos habitudes de visionnage.

Autant vous dire que les différences entre la dalle OLED evo et la dalle OLED EX sont à prendre en compte, puisque la nouvelle technologie parvient à améliorer la luminosité de 10 % par rapport aux dalles evo d’après LG Display.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.