Voici les deux premiers écrans certifiés VESA AdaptiveSync Display disponibles

LG annonce que deux de ses écrans haut de gamme gaming se voient décerner la toute nouvelle norme AdaptiveSync Display de VESA. Il s'agit des modèles 27GP950 et 27GP850 et qui font partie des premiers au monde à en profiter.

Les moniteurs PC ont souvent toute une ribambelle de certifications et de dénomination pour qualifier les technologies qu’ils embarquent et les performances dont ils sont capables. Récemment, la norme AdaptiveSync de VESA a fait son apparition et deux des écrans PC de LG en sont certifiés : les modèles 27GP950 et 27GP850. Il s’agit de moniteurs haut de gamme d’une taille de 27 pouces avec un temps de réponse de 1 ms qui font partie de la gamme UltraGear ; la gamme dédiée au gaming chez LG.

Le 27GP950 possède une définition UHD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le 27GP850 affiche une définition QHD et un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Qu’est-ce que la norme AdaptiveSync Display de VESA ?

VESA présente sa norme AdaptiveSync Display comme « la première norme industrielle certifiée et open source pour les performances visuelles d’affichage sur les écrans à taux de rafraîchissement variable ». Elle vise à garantir « des taux de rafraîchissement plus élevés et une faible latence, optimisés pour les jeux, ainsi qu’un taux de rafraîchissement maximal ». Pour la décerner, VESA passe les écrans au crible à travers plus de 50 critères de test.

Les autres écrans certifiés VESA AdaptiveSync Display

VESA tient à jour une liste des écrans certifiés par sa norme AdaptiveSync Display :

Dell : AW2523HF (25″, FHD, 360 Hz)

LG : 27GP83B (27″, QHD, 165 Hz) 27GP95B et 27GP95R (27″, UHD, 144 Hz) 32GQ850, 32GQ85B, 32GQ85X et 32GQ850L (32″, QHD et 240 Hz)



D’autres moniteurs PC devraient se voir attribuer la certification, LG parle notamment de l’UltraGear 27GP95R ainsi que d’autres modèles qui sortiront en 2022.

