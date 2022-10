LG C2 et G2 : le prix des meilleurs téléviseurs OLED du moment est en baisse

Lancés en 2022, les téléviseurs LG C2 et G2 sont parmi les plus réussis du constructeur, mais également de tout le marché de l'OLED. En ce moment, Boulanger permet de réduire leur prix grâce à des remises immédiates et des offres de remboursement.

Voilà plusieurs années que LG se place comme le leader de la technologie OLED. En 2022, la marque n’a pas failli et commercialise deux des meilleurs téléviseurs que l’on puisse trouver sur le marché. Des écrans qui sont maintenant disponibles dans de nombreuses diagonales, allant du 42 au 97 pouces. Et donc à des tarifs plus ou moins élevés.

Pendant quelques semaines, Boulanger allège le tarif de ces téléviseurs stars, grâce à plusieurs offres de remboursements et des remises immédiates. L’occasion d’acquérir :

Le LG OLED C2 à partir de 990 euros

« Une image lumineuse de toute beauté » : voici comment s’ouvre le test de Frandroid du téléviseur OLED LG C2. Avec cette dernière génération, le constructeur coréen parvient à gommer l’un des rares défauts que l’on peut trouver à l’OLED : le manque de luminosité. De quoi profiter des films et jeux compatibles HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ dans les meilleures conditions.

La luminosité de la dalle vient renforcer une qualité d’image déjà excellente. Grâce aux propriétés inhérentes à l’OLED, vous pouvez profiter de scènes détaillées, avec des couleurs fidèles et surtout un excellent taux de contraste. En bref, le LG C2 est un écran de premier choix pour regarder des films et des séries.

Mais 2022 oblige, le LG C2 hérite aussi de fonctionnalités qui en font un excellent téléviseur pour jouer aux jeux vidéo. La définition 4K, le taux de rafraîchissement à 120 Hz et les 4 ports HDMI 2.1 permettent d’exploiter les consoles de nouvelle génération dans la meilleure configuration possible. D’autant que LG propose un nouveau mode gaming, qui permet entre autres de diminuer le temps de latence à 9,5 ms. De quoi rester compétitif lors des sessions de jeu en multi.

Notez que vous pouvez également jouer à des jeux dans le cloud grâce à l’intégration native de Nvidia GeForce Now.

Enfin, webOS, l’interface de LG, s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. La plus notable ? Le Multi-view, qui permet de regarder des programmes différents sur le même écran. Parfait pour ne manquer aucun moment des matchs de Ligue des champions.

Si le LG C2 est le téléviseur référence du constructeur, c’est parce qu’il propose le rapport qualité-prix le plus intéressant. On y trouve une qualité d’image de haute volée, proposée à un tarif particulièrement intéressant au vu de la concurrence. D’autant que Boulanger applique les promotions suivantes :

La LG OLED G2 à partir de 1790 euros

Dans son catalogue, LG propose par ailleurs des téléviseurs OLED encore plus haut de gamme comme le LG G2. Alors, quelles sont les différences avec les (déjà) excellents modèles C2 ? La première, et la plus importante, concerne la qualité de l’image.

Grâce à un meilleur système de refroidissement, le TV LG OLED G2 est capable d’afficher un pic lumineux supérieur, mesuré à près de 1000 nits. En résulte une image plus contrastée et meilleure lorsqu’il s’agit d’afficher des contenus HDR. Lors de son test (9/10), Frandroid notait que le LG G2 était le téléviseur OLED le plus lumineux que la rédaction avait testé.

L’autre principale différence se trouve du côté du design. Le LG G2 est plus fin que le C2, vous permettant de l’accrocher de façon plus élégante sur un mur. L’espace entre la dalle et le mur étant réduit, c’est un peu comme si vous accrochiez un tableau dans votre salon. Malgré cette finesse, le LG G2 embarque aussi de meilleurs haut-parleurs, plus nombreux et plus puissants, pour une restitution sonore plus précise.

En bref, des différences minimes qui devraient principalement parler à celles et ceux qui recherchent la meilleure qualité d’image dans un design élégant.

Version haut de gamme oblige, le LG OLED G2 est un peu plus cher que son petit frère le C2. Toutefois, Boulanger propose des remises plus importantes sur ces modèles. Ainsi, on retrouve :