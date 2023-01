LG rappelle 56 700 TV pouvant « tuer des enfants »

Les téléviseurs peuvent s'avérer dangereux. LG rappelle donc 52 000 TV pour éviter les risques d'accidents « pouvant entrainer des blessures ou la mort d'enfants ».

Certains spécialistes affirment qu’il est préférable d’éviter les écrans pour les jeunes enfants pour des raisons de développement du cerveau (enfermement social, retard de langage…). Il existe cependant d’autres risques, bien plus graves encore, comme l’indique l’avis de rappel de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC).

Jeudi dernier, LG Electronics a engagé une procédure de rappel concernant 56 700 de ses téléviseurs commercialisés entre mars et septembre 2022. Il s’agit des modèles 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD, et 86NANO75UQA, quatre téléviseurs de 86 pouces de diagonale principalement vendus en Amérique du Nord et au Mexique. Un détail qui présente une certaine importance dans l’histoire.

Des écrans trop lourds

La CPSC précise que « le téléviseur peut devenir instable lorsqu’il se trouve sur son support, ce qui présente de graves risques de basculement et de coincement pouvant entrainer des blessures ou la mort d’enfants ou d’autres personnes ». Il faut dire que ces écrans pèsent dans les 45 kg, un poids loin d’être anodin en cas d’accident avec des enfants en bas âge.

Dans un communiqué parvenu à DigitalTrends, LG précise que « le produit n’est pas défectueux et qu’il ne présente pas de danger ou de risque déraisonnable ». Néanmoins, lorsque le support n’est pas installé correctement, le téléviseur risque d’exercer une pression trop forte dessus, entrainant des risques de chute. Afin d’éviter tout problème, LG a donc pris les mesures nécessaires pour éviter tout dommage matériel, voire humain.

Une question de pieds

Le problème concernant essentiellement le montage du pied du téléviseur, les TV accrochées au mur ne sont pas concernées. La CPSC conseille aux autres utilisateurs de détacher le support et de placer le téléviseur dans un endroit sûr en attendant de recevoir de LG des vis et pièces de rechange (et éventuellement l’aide d’un technicien).

Fort heureusement, aucun accident n’est à déplorer pour le moment, mais cela met tout de même en garde sur le danger que représentent ces énormes écrans qui trônent au milieu de nos salons. Même sans défaillance des pieds, un basculement reste à envisager.

