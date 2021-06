LG TV OLED : l’une des meilleure référence 65 pouces perd 400 euros pendant les soldes

Si vous êtes à la recherche d'un grand téléviseur OLED à prix réduit, alors vous pouvez profiter de ce deal concernant le LG OLED65BX. Son prix est en baisse actuellement chez Cdiscount et passe de 1 799 à 1 399 euros.

LG est un acteur majeur dans le domaine des TV OLED avec des modèles variés, des talles de dalle plus moins grandes et surtout un rapport qualité-prix défiant toutes concurrences. Le modèle de ce bon plan est le LG OLED65BX qui propose en plus d’une dalle OLED de grande qualité, de nombreuses options d’image et la prise en charge du HDMI 2.1. C’est donc le moment est idéal pour en profiter, puisque cette TV bénéficie d’une réduction de 400 euros en ce moment chez Cdiscount.

Les caractéristiques de la TV LG OLED65BX

4K, HDR 10Pro, Dolby Vision/Dolby Atmos

2 ports HDMI 2.1, idéal pour les consoles next-gen

Interface WebOS

Au lieu de 1 799 euros, la TV LG OLED65BX est disponible à 1 399 euros chez Cdiscount avec le code 200TELE, soit une réduction de 400 euros.

Un des meilleures dalle OLED du marché 👇

Avec une dalle sans presque aucun bord et une finesse sans égal, cette TV OLED LG OLED65BX fait son petit effet une fois posée sur un meuble ou sur un mur. Elle bénéficie d’un taux de contraste infini avec un affichage des couleurs ultra fidèle et une excellente luminosité. Ce modèle BX de cette gamme OLED par LG dispose d’un processeur baptisé α7 Gen 3 dédié à l’upscaling d’image afin de rendre une source HD en UHD. Il n’est cependant pas aussi performant que le modèle CX, mais il conviendra largement pour tous les usages.

Cet écran OLED est nativement certifiée 100 HZ et affiche une définition native de 3840 x 2160 (4KUHD). Il compte aussi sur la compatibilité avec le HDR 10 Pro et le Dolby Vision pour un rendu optimal des lumières façon cinéma. Côté son, la TV embarque un système émulant le Dolby Atmos, de quoi regarder ses contenus et ses films compatibles dans d’excellentes conditions.

Pensée aussi et surtout pour les joueurs

Aux vues des caractéristiques de la dalle, ce sont surtout les joueurs qui trouveront leur bonheur avec ce modèle. En effet, elle embarque deux ports HDMI 2.1 qui assurent une compatibilité parfaite avec la PS5, la Xbox Series S/X et même à un PC équipé d’une carte RTX de la série 3000. Cette compatibilité assure donc la prise en charge du mode 4K 120 Hz et du VRR –Variable Refresh Rate– via Freesync et G-Sync pour une fluidité sans faille ainsi qu’un mode ALLM afin de limiter au maximum l’input Lag.

Les amateurs de contenu ciné et VOD seront aussi gâtés

Cette TV LG intègre le système d’exploitation WebOS, en version 5.0. En plus de naviguer de manière plus ergonomique dans les menus de la TV, cette interface donne accès très facilement aux services de VOD Netflix, Amazon Prime Video ou encore YouTube. Google Assistant, Alexa et AirPlay2 sont également de la partie et il est possible de diffuser des contenus depuis n’importe quel appareil Android ou iOS. Enfin, la télécommande Magic Remote permet une navigation encore plus ergonomique façon Wiimote.

