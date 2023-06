Mercedes-Benz apporte ChatGPT à ses voitures : vers une nouvelle ère pour les assistants vocaux ?

Mercedes-Benz s'apprête à tester l'intégration du chatbot ChatGPT dans ses véhicules équipés de l'interface MBUX, grâce à un partenariat avec Microsoft Azure OpenAI Service. Ce test vise à rendre le contrôle vocal de l'assistant MBUX, activé par le Hey Mercedes, plus intuitif.

Si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou Bing Chat, il est fort probable que vous ayez été impressionnés par leurs performances. Ces chatbots semblent surpasser tous les assistants vocaux actuellement sur le marché, y compris Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant et bien sûr, Microsoft Cortana. Et il est naturel de se demander pourquoi ces modèles de langage performants ne sont pas intégrés dans les assistants vocaux ? Vous n’êtes pas seul dans cette interrogation. En fait, tout le monde y réfléchit.

Une grande annonce de Mercedes-Benz pourrait marquer une avancée importante dans ce domaine. Le constructeur automobile allemand a déclaré qu’il testera l’intégration de ChatGPT dans les véhicules équipés de l’interface MBUX, grâce à Microsoft Azure OpenAI Service. Cette nouveauté est réservée pour l’instant aux clients américains participant à un essai bêta.

Le contrôle vocal de l’assistant MBUX, activé par le fameux Hey Mercedes, devrait devenir encore plus intuitif grâce à l’aide de ChatGPT, selon Mercedes-Benz. Les utilisateurs peuvent déjà interroger MBUX sur divers sujets, tels que les résultats sportifs, la météo ou les informations environnementales. Ils peuvent également contrôler leur maison connectée par le biais de l’assistant vocal du véhicule.

L’apport de ChatGPT devrait élargir significativement la palette des sujets que l’assistant linguistique peut traiter, grâce à son Large Language Model (LLM). Ce dernier est reconnu pour sa capacité à comprendre le langage naturel. Pour autant, l’assistant linguistique MBUX ne sera pas remplacé par ChatGPT. L’idée est plutôt de combiner les données vérifiées de MBUX avec les options de dialogue supplémentaires offertes par ChatGPT. Par exemple, l’assistant pourra répondre à des questions plus détaillées sur une destination, clarifier des points de connaissance ou même suggérer des recettes en route vers le supermarché.

Un point important à noter est que les réponses fournies par ChatGPT seront verbalisées par le véhicule. Ainsi, le conducteur pourra maintenir ses yeux sur la route et ses mains sur le volant à tout moment.

Il convient toutefois de préciser un point important. Lorsqu’on parle de ChatGPT, il s’agit en réalité d’un raccourci de langage. En effet, il est fort probable que Mercedes-Benz n’intègre pas exactement ChatGPT, mais plutôt un chatbot basé sur GPT, le modèle de langage sous-jacent. Cela signifie que les données et les connaissances sur lesquelles le chatbot se base pourraient différer de celles de ChatGPT.

De plus, il est tout à fait plausible que Mercedes-Benz souhaite créer une expérience utilisateur sur mesure, avec des règles et des paramètres spécifiques. Cela permettrait d’adapter le chatbot à l’environnement spécifique de la voiture et aux besoins particuliers des conducteurs.

Une phase de bêta test

La phase de test bêta débutera le 16 juin pour les clients américains possédant des modèles de véhicules équipés du système d’infodivertissement MBUX.

La base de cette intégration de ChatGPT repose sur un partenariat avec Microsoft. Par l’intermédiaire du service Azure OpenAI, Mercedes-Benz exploite les modèles d’intelligence artificielle générative d’OpenAI, tout en bénéficiant des capacités de sécurité et de confidentialité d’Azure. Mercedes-Benz assure garder le contrôle sur les processus informatiques en arrière-plan. Les entrées vocales des bêta-testeurs sont stockées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, rendues anonymes puis analysées. La marque tient à souligner que l’utilisation responsable des solutions génératives d’IA est sa plus haute priorité.

Cette initiative est assurément un pas vers l’avenir des assistants vocaux. Elle pourrait bien représenter le début d’une révolution dans la manière dont nous interagissons avec la technologie embarquée dans nos véhicules.

