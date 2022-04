Whatsapp : l’arrivée du mode sondage se précise

C'est une nouvelle fois une information provenant du site WABetaInfo qui nous indique que WhatsApp continuerait de faire évoluer sa fonction de sondage et prévoirait bel et bien l'intégration future de la fonctionnalité dans son application.

Les nouveautés continuent d’affluer du côté de WhatsApp. Une rumeur dont nous faisions état il y a peu semble se concrétiser : avec le lancement de la version 22.8.0.72 de la bêta pour iOS, nous découvrons que la fonctionnalité de sondage continue son développement.

C’est encore une fois grâce au travail de WABetaInfo que nous découvrons de nouvelles précisions sur la fonctionnalité de sondage que WhatsApp s’apprête à intégrer à son application. Eux-mêmes qui nous avaient déjà fait part de l’arrivée de nouveautés telles que le fait de pouvoir pauser un enregistrement vocal ou encore celle de pouvoir envoyer des messages à des personnes ne faisant pas partie de vos contacts.

Un mode sondage qui se précise

Nous n’avions jusque là eu droit qu’à un screenshot montrant qu’il serait possible de poser une question sous forme de sondage dans une conversation de groupe, mais nous n’en savions que très peu. Nous apprenons qu’il sera désormais bien possible d’ajouter des sondages à vos conversations, l’application laissant le choix d’aller jusqu’à 12 options, celles-ci pouvant même être réarrangées à l’envi.

Une fonctionnalité qui offre plus de liberté

WhatsApp laisserait donc la porte ouverte à l’avenir pour les utilisateurs qui pourraient choisir entre un sondage aux réponses libres ou bien restreindre ces réponses pour proposer des questions plus fermées du type oui/non. Ce type de fonctionnalité semble être en accord avec l’accent que mettrait WhatsApp sur les communautés et lui permettrait de rattraper son retard sur d’autres applications de messagerie instantanée.

La fonctionnalité semble donc se dessiner petit à petit et pourrait prendre plus ou moins de temps avant d’arriver. Il s’agit là d’un nouveau pas en avant et l’on espère qu’elle pourra faire son apparition lors d’une prochaine mise à jour pour enfin arriver entre les mains des utilisateurs.

