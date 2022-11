WhatsApp travaille sur un nouveau raccourci qui a vraiment du sens

À l’avenir, WhatsApp devrait vous permettre de couper les notifications d’une conversation groupée en un petit clic sur la version PC de l’application. Une nouveauté qui a du sens eu égard de la direction que prend le service.

Sur WhatsApp Desktop, couper toutes les notifications d’une conversation groupée en un seul petit clic devrait être une réalité dans un avenir relativement proche. Comme l’a repéré l’insatiable WABetaInfo, qui déniche sans cesse les futures nouveautés de l’application, le service de Meta travaille sur ce type de fonction encore en cours de développement.

L’idée est simple : dans l’en-tête de l’application WhatsApp pour ordinateur, une petite cloche ferait son apparition en haut à droite une fois ladite conversation groupée ouverte. Il suffit ensuite de cliquer dessus pour mute l’ensemble des participants du chat. Au premier abord, cette nouveauté pourrait paraître anodine et sans grande importance.

Pour les allergiques aux notifications

Pourtant, il y a du sens derrière cette idée. En effet, WhatsApp cherche depuis quelques temps à entrer dans une nouvelle dimension en élargissant la limite d’utilisateurs présents dans une conversation groupée : longtemps limités à 256 personnes, les chats sont ensuite passés à un seuil de 512 participants… pour bientôt grimper à 1024 usagers.

Ce type de fonction n’est certes pas pertinent pour tout le monde – groupes familiaux ou d’amis –, mais peut tout de même s’avérer pratique pour des médias, organismes et autres entreprises. Et soyons honnête, se retrouver dans une conversation à 800 personnes – même 400, en somme – n’est peut-être pas l’idéal si vous êtes allergique aux notifications.

Un switch facilité

C’est là qu’interviendrait le raccourci « muet » que WhatsApp développe. Aussi, l’utilisation de l’application sur ordinateur n’est plus aussi contraignante qu’auparavant grâce à l’arrivée du multi-appareils. Il n’y a aujourd’hui plus besoin de se reconnecter à son compte depuis son PC. Le switch entre son smartphone et ce dernier a vraiment été facilité.

Cela peut nous pousser à utiliser plus fréquemment WhatsApp Desktop, qui cherche alors à peaufiner son expérience utilisateur sur ce type de plateforme. Pour l’instant et selon WABetaInfo, ce petit ajout n’est pas encore disponible pour le grand public. Il devrait vraisemblablement débarquer au cours des prochains mois.

