WhatsApp a trouvé comment mettre fin aux suppressions accidentelles de messages

Meta implémente une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp qui a pour but d’empêcher les suppressions accidentelles de messages. Le développeur s’est rendu compte d’un scénario catastrophe et a trouvé un moyen tout simple de l’éviter. De quoi ne plus vous mettre dans l’embarras dans vos conversations.

Meta a identifié un scénario catastrophe et a trouvé le moyen de l’empêcher de se dérouler dans la dernière version de son application de messagerie instantanée. WhatsApp se voit doter sur iOS et Android d’une nouvelle fonctionnalité qui évite les suppressions accidentelles de messages grâce à une fenêtre permettant d’annuler l’action de suppression.

Vous ne confondrez plus les boutons « Supprimer pour moi » et « Supprimer pour tous »

Imaginons que vous envoyez un message au mauvais destinataire, ce qui peut arriver à n’importe qui (notamment lorsqu’on transfère un message). Ce n’est pas très grave, puisqu’on peut supprimer un message envoyé sur WhatsApp en cliquant sur le bouton « Supprimer pour tous », qui le fait disparaître de la conversation.

Mais la catastrophe, c’est lorsqu’on clique sur le bouton juste en dessous : « Supprimer pour moi ». Ledit message, en plus de disparaître pour vous, est toujours visible par son destinataire et vous ne pouvez plus le supprimer. De quoi se mettre dans l’embarras.

Meta a réglé le problème dans la dernière mise à jour de l’application, après des tests en beta l’été dernier. Une nouvelle fonctionnalité est apparue et lorsqu’on clique sur le bouton « Supprimer pour moi », une fenêtre apparaît pendant cinq secondes pour annuler l’opération. Il suffit ensuite de réitérer l’opération en cliquant cette fois-ci sur le bouton « Supprimer pour tous ».

WhatsApp poursuit l’amélioration de ses services. Récemment, les appels vidéo sont passés à 32 participants maximum, mais on sait aussi que l’application teste les messages éphémères dans sa version bêta.

