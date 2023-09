WhatsApp lance sa propre offensive contre X (Twitter) dans plus de 150 pays

Au travers d'un communiqué partagé cette semaine, WhatsApp, filiale de Meta, annonce le lancement de ses Chaînes dans plus de 150 pays. Le lancement à grande échelle de cette fonctionnalité, déjà testée depuis plusieurs mois dans 10 pays, va permettre à la plateforme de concurrencer X (ex-Twitter), mais à sa manière.

Après Threads et son lancement en fanfare, Meta poursuit son offensive contre X, dans l’espoir d’attirer sur ses différentes plateformes des utilisateurs fatigués par les turpitudes de l’ancien réseau à l’oiseau bleu. On apprend ainsi, cette semaine, que WhatsApp déploie à bien plus grande échelle ses « Chaînes ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre des comptes proposant un flux de publications. En d’autres termes, une sorte de fil d’actualité composé de messages chiffrés, publiés les uns à la suite des autres, similaires à des tweets.

Jusqu’à présent testées dans 10 pays, ces Chaînes vont désormais être proposées dans plus de 150 pays, a annoncé WhatsApp dans un communiqué partagé sur son blog. Meta profite en outre de ce lancement international pour enrichir le concept de quatre fonctionnalités.

Les Chaînes WhatsApp arrivent presque partout… avec un concept enrichi

Voici les quatre nouveautés annoncées par WhatsApp sur les Chaînes :

Annuaire amélioré : vous pouvez désormais trouver des chaînes à suivre filtrées automatiquement en fonction de votre pays. Vous pouvez également trouver plus facilement les nouvelles chaînes, les chaînes les plus actives et les chaînes populaires d’après leur nombre de followers.

Réactions : vous pouvez réagir avec des émojis et voir le nombre total de réactions. Vos réactions ne seront pas montrées aux autres followers.

Modification : les admins pourront bientôt modifier leurs Actus pendant 30 jours. Après cette période, nous les supprimons automatiquement de nos serveurs.

Transfert : lorsque vous transférerez des Actus vers des discussions ou des groupes, vos messages comprendront un lien vers la chaîne.

Fidèle à ses habitudes, WhatsApp vante par ailleurs l’aspect « privé » de ses Chaînes. « Notre objectif est de créer le service de diffusion le plus privé qui soit », souligne la filiale de Meta. « Les chaînes sont séparées de vos discussions, et les autres followers ne peuvent pas voir qui vous choisissez de suivre. Nous protégeons également les informations personnelles des admins de chaînes et de leurs followers », lit-on plus loin.

Reste à savoir si, entre les chaînes WhatsApp et Threads, Meta a vraiment de quoi faire de l’ombre à X. Courant juillet, un sondage laissait par exemple entendre que nos lecteurs n’étaient pas particulièrement emballés par Threads.

