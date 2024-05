Instagram et Facebook : c’est quoi cette notification intrigante sur vos données personnelles ?

Meta a envoyé une notification à beaucoup de ses utilisateurs Facebook et devrait le faire aussi pour Instagram. Elle vous informe que l'entreprise compte utiliser vos informations pour entraîner son IA. Il est toutefois possible de s'opposer à cela.

De nombreux utilisateurs de Facebook ont reçu une notification dans la nuit de mercredi à jeudi, intitulée « Nous planifions de nouvelles fonctionnalités d’IA pour vous. » Si l’objet semble inoffensif, il est important de bien lire le message qui l’accompagne. La notification en question vous informe que Meta va utiliser dès le mois prochain vos données afin d’entraîner son intelligence artificielle.

« Utiliser vos informations pour développer et améliorer l’IA de Meta »

Le message de Meta est presque cynique vis-à-vis des réglementations européennes en matière de protection des données : « nous nous appuierons désormais sur la base légale de nos intérêts légitimes afin d’utiliser vos informations pour développer et améliorer l’IA de Meta ».

Ce à quoi Meta fait référence, c’est notamment à la fin de la combinaison des données à partir de plusieurs sources. En clair, Meta ne peut plus combiner vos données issues de Facebook et d’Instagram sans vous en demander l’autorisation. C’est dû à l’entrée en application du Digital Markets Act (DMA), une nouvelle législation européenne qui cause des changements pour Meta.

Sauf que pour éviter cela, Meta propose depuis plusieurs mois un abonnement à 9,99 euros par mois, qui retire cette combinaison des données, en plus de retirer toute publicité sur les deux réseaux sociaux. Pour cela, elle s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Toutefois, la Commission européenne est sur ses gardes et enquête actuellement sur la base légale de cet abonnement.

Trois types de données seront utilisés : les publications, les photos et leurs légendes, ainsi que vos conversations avec les IA de la société. Meta a explicitement indiqué que vos messages privés et les commentaires de publications ne seront pas utilisés.

Par ailleurs, la firme précise que si vous apparaissez sur une image partagée sur Instagram ou Facebook ou que vous êtes mentionné dans des publications ou légendes, Meta pourra utiliser vos données. L’opposition ne fonctionne pas sur les personnes physiques, mais sur les comptes. Meta commencera l’utilisation des données pour ses IA à partir du 26 juin prochain, date à laquelle sa politique de confidentialité sera modifiée.

Comment vous opposer à l’utilisation de vos données pour les IA de Meta ?

Meta propose un formulaire à remplir afin de s’opposer à la manière dont vos informations sont utilisées. Attention, si cette objection n’est pas suffisamment justifiée, elle pourra être rejetée. Dans ce formulaire, vous devez remplir (en étant connecté à votre compte) :

Pays de résidence ;

Adresse mail

Expliquer « l’incidence de ce traitement sur vous ».

Frandroid a pu tester le formulaire en suivant une méthode assez simple pour la troisième étape. Nous avons suivi le conseil d’un internaute (@JhonnyBeeGoode) sur X/Twitter, et renseigné l’adresse URL de la Cnil dans le champ concernant « l’incidence de ce traitement » : https://www.cnil.fr/fr.

Nous pouvons le confirmer : cela suffit pour que Meta accepte de ne plus utiliser vos données pour entraîner ses IA, l’entreprise envoie en effet un mail de confirmation dans la foulée. Rappelons que la Cnil est la Commission nationale en charge du respect des données personnelles sur Internet (et du RGPD notamment).

Meta a toujours de grands projets pour l’intelligence artificielle

En fait, et c’est indiqué dès le départ dans la fameuse notification, Meta s’apprête à étendre ses fonctions IA dans l’Union européenne. Cela comprend des fonctions d’IA générative, dont la création d’images par IA ainsi que Meta AI, le ChatGPT de l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui va arriver partout. On peut s’attendre à ce que d’autres outils fassent leur apparition en Europe, puisque Meta développe de nombreux grands modèles de langage (LLM).

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.