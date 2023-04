MG Cyberster : enfin une voiture électrique cabriolet abordable ?

Bien qu'étant plus lourd qu'un roadster thermique, le MG Cyberster n'est pas forcément inintéressant : ses performances et son prix restent à dévoiler, mais son design séduisant est d'ores et déjà mis en avant. Il pourrait s'agir de la première voiture électrique cabriolet... abordable.

Après que des photos fuitées du MG Cyberster ont commencé à circuler sur les sites médias chinois, MG a publié une série de photos dans le cadre du Salon de Shanghai. Et, vous allez voir, si MG est désormais chinois, son propriétaire SAIC n’a pas totalement oublié son glorieux passé british.

La preuve, pour fêter les 100 ans de MG, SAIC a décidé de remettre dans la gamme une silhouette qui a fait la notoriété de la marque : le roadster à capote souple. Avec le Cyberster, MG se dote ainsi d’un produit important pour son image, qui devrait booster la notoriété. Fidèle à son nom, le Cyberster est résolument moderne. Et comme MG fait du bon marché, comme la MG4, ce roadster pourrait nous surprendre.

Du 100 % électrique, évidemment

Alors que d’autres marques présentent en ce moment leurs ultimes sportives thermiques, MG a opté pour le tout électrique. Ce qui a un avantage et un inconvénient. L’avantage, c’est la puissance que l’on peut obtenir avec ces motorisations. L’inconvénient, c’est le poids de la batterie. La marque n’a toutefois pas donné d’informations techniques pour le moment, elle a juste publié une grosse série de visuels.

Mais on connaît déjà quelques-unes de ses caractéristiques grâce à son homologation en Chine. Il est question d’une version propulsion avec 231 kW (310 ch) et une version à transmission intégrale avec 400 kW (536 ch). La première peut atteindre les 193 km/h tandis que la seconde semble être bridée à 200 km/h. L’autonomie, la capacité des batteries et le reste de la fiche technique est pour le moment inconnue.

Côté look, le Cyberster ne fait pas spécialement dans le néo-rétro. Les courbures et le capot qui plonge évoquent les précédents roadsters de MG. À l’arrière, on remarque le clin d’œil d’antan avec la forme des feux. N’oubliez pas, si vous vous apprêtiez à vous moquer de SAIC, que les lignes ont été dessinées par studio de design de Marylebone à Londres

L’habitacle se veut moderne, même si là aussi, un esprit rétro se retrouve avec un poste de conduite dessiné autour du conducteur, une épaisse poignée de maintien au niveau de la console centrale faisant office de frontière symbolique avec le passager. Le pilote a face à lui un large écran. À première vue, pas de volant « Yoke » façon Tesla, contrairement au prototype croisé quelques semaines auparavant.

Prix et disponibilité

Pour le moment, il faudra se contenter de ces visuels. Le MG Cyberster arrivera en Europe en 2024, les précommandes seront ouvertes dans les prochaines semaines. Les tarifs ne sont pas encore communiqués, mais il y a fort à parier que MG pourrait surprendre, avec des tarifs intéressants, à l’image de ses autres voitures électriques, les MG4, MG5, MG ZS EV et MG Marvel R.

