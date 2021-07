Microsoft Edge 92 limite enfin les vidéos en autoplay sur les sites web

Microsoft Edge 92 arrive avec une nouveauté intéressante : les sites ne pourront plus lire automatiquement certaines vidéos.

Le web moderne connait parfois quelques excès dans ses comportements : voulez-vous des notifications ? Une newsletter ? Voici une vidéo en autoplay ? Et allez-vous accepter ces cookies ? La visite d’un site demande parfois désormais de nombreux clics avant d’arriver à l’article demandé. Les navigateurs tentent, mis à jour après mis à jour, de contrôler ces comportements.

Plus tôt cette année, Microsoft Edge a par exemple revu le fonctionnement des notifications pour demander moins souvent à l’utilisateur de les activer. Le navigateur va désormais s’attaque aux vidéos en lecture automatique.

Fini la lecture automatique par défaut

La mise à jour de Microsoft Edge vers la version 92 change le comportement du navigateur concernant les vidéos en lecture automatique sur les sites. Désormais, par défaut, les vidéos seront bloquées sur les sites que vous n’avez pas l’habitude de visiter. Si vous êtes un habitué de YouTube, les vidéos pourront se lire automatiquement.

Le réglage correspondant se trouve dans les autorisations des sites, dans les paramètres de Microsoft Edge. Par défaut, l’option est réglée sur « Limiter » et il est possible de repasser sur « Autoriser » pour que toutes les vidéos soient lues automatiquement. En touchant aux options cachées et avancées, sur « edge://flags », il est possible de débloquer un troisième paramètre « Bloquer » pour empêcher la lecture automatique sur tous les sites web, même ceux que vous avez l’habitude de visiter.

Pour le moment, Microsoft ne semble pas avoir souhaité rendre cette option visible. Elle reste seulement activable à travers la page « edge://flags » que peu de personnes utilisent.