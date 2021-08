Nostalgiques de Windows Phone : voici une vision idyllique de Windows 11 sur mobile

Sur Reddit, un fan a imaginé à quoi pourrait ressembler une interface mobile pour Windows 11 reprenant les grandes lignes d'Android. Le résultat s'avère crédible, très élégant... et fleure bon la nostalgie de feu Windows Phone.

Il pourrait tout à fait s’agir d’un nouveau Launcher conçu par Microsoft, ou d’une improbable résurrection de Windows Phone basée sur Android, mais il n’en est rien. Sur Reddit, un fan a simplement partagé plusieurs rendus qu’il a réalisés lui-même sur Photoshop. Ils présentent une interface mobile crédible pour Windows 11 en reprenant les bases d’Android, mais en y superposant l’identité visuelle du nouvel OS de Microsoft et l’héritage du regretté Windows Phone.

Cette vision détaillée d’un hypothétique Windows 11 Mobile est un vrai bonbon pour les yeux, mais elle s’avère aussi intelligemment pensée. Il ne manquerait plus que quelques animations pour y croire et rêver d’une version fonctionnelle de cette chouette interface.

Sept rendus pour rêver juste un instant de Windows 11 sur smartphone

En tout, JerrybooX a partagé sept rendus sur sa publication Reddit. On y découvre à grands traits cette UI fantasmée, panneau par panneau. En premier lieu, l’écran de verrouillage arbore un aperçu des notifications reçues, mais aussi du calendrier ou encore de la chanson en cours de lecture (l’occasion d’un premier Rickroll). Vient ensuite l’écran dédié à la saisie du code PIN, puis le menu principal mêlant widgets, applications et dossiers, à l’image de ce que propose iOS 14, mais avec la nouvelle identité visuelle de Windows et les nouvelles icônes de Microsoft.

Source : JerrybooX via Reddit

Le volet des réglages rapides est une belle hybridation de ceux d’Android et de Windows 11, avec l’accès aux paramètres habituels. Même dynamique pour le volet des notifications qui rappelle cette fois beaucoup celui d’iOS, avec les différents éléments bien détachés les uns des autres et affichés sous forme de tuiles horizontales. Le menu des paramètres est pour sa part très inspiré du volet gauche du panneau des paramètres de Windows 11, avec une photo de profil, suivi en dessous d’une barre de recherche et d’une succession d’onglets reprenant à l’identique certaines icônes du nouvel OS de Microsoft. Le volet réservé aux applications ouvertes affiche enfin quatre tuiles, avec ce que l’on imagine être un menu déroulant vers le bas pour afficher les autres applications n’ayant pas été fermées.