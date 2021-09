Xbox Series X | S : Microsoft préparerait une carte d’extension 512 Go

Un an après le lancement des Xbox Series X et Xbox Series S, Microsoft proposerait une nouvelle carte d'extension 512 Go.

Cette rentrée a été marquée par l’arrivée, près d’un an suivant le lancement de la console, de la possibilité d’étendre le stockage SSD de la PS5. On peut désormais sélectionner un SSD interne M.2 compatible pour l’intégrer à la console de Sony et augmenter l’espace de stockage de la machine.

Du côté de Microsoft, les choses ont été faites dans les temps. Depuis le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, il est possible d’acheter une carte d’extension de stockage de Seagate pour ajouter très facilement du stockage aux consoles.

Problème, il s’agit d’une solution propriétaire et une seule référence est proposée sur le marché… jusqu’à présent.

Une carte 512 Go détectée par les distributeurs français

Le site français XboxSquad, site spécialisé de référence quand il s’agit de l’actualité Xbox, a pu mettre la main sur deux référencements chez des distributeurs pour une nouvelle carte. En plus de la carte Seagate dont le tarif conseillé était au lancement de 269,99 euros pour 1 To de stockage, la marque aurait dans les cartons une nouvelle carte d’extension de 512 Go à 125,71 euros HT, ou 154,99 euros TTC. D’après le listing Micromania, le lancement de ce nouveau produit serait prévu pour le 14 novembre, soit un an environ après le lancement des consoles.

Dès ce moment, Microsoft avait promis que de nouvelles cartes d’extension seraient commercialisées à terme. Le format est propriétaire (basé sur le format CFexpress et le PCIe Gen 4.0), mais Microsoft a toujours indiqué que les fabricants de SSD pouvaient proposer leurs propres références. Pour le moment, cela ne s’est jamais matérialisé et cette nouvelle carte d’extension semble toujours conçue par Seagate, le partenaire de Microsoft.

Entre prix et confort, il faut choisir

Microsoft et Sony ont pris deux approches différentes quand il s’agit d’étendre le stockage de leurs consoles. La solution de Microsoft est plus simple pour le consommateur, c’est plug & play, mais celle de Sony devrait permettre de tirer les prix vers le bas. Cela se vérifie déjà avec l’annonce d’un SSD Lexar à seulement 99 euros pour 512 Go, soit 50 euros de moins que cette supposée nouvelle carte d’extension.

Cette nouvelle option devrait tout de même être très intéressante pour les propriétaires de Xbox Series S qui veulent augmenter le stockage à moindres frais. La petite console ne propose que 512 Go de stockage théorique, sans compter l’espace pris par le système.