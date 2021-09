Lexar lance un SSD NVMe PCIe Gen 4 compatible PS5 à un prix très compétitif

Ce nouveau SSD est compatible PS5. Il propose en plus un tarif extrêmement compétitif.

Après près d’un an d’attente, la PlayStation 5 a eu droit à sa mise à jour offrant la possibilité d’ajouter un SSD dans la console pour étendre le stockage. En permettant d’ajouter un SSD du commerce, s’il suit les bonnes caractéristiques, Sony a fait le choix de la concurrence des prix entre les fabricants à travers le marché des SSD pour PC. Avec le temps, il sera de moins en moins cher d’ajouter du stockage à la console de Sony, et Lexar le prouve avec son nouveau SSD.

Un SSD PCI Express Gen 4 assez rapide

Lexar a dévoilé ce 15 septembre le SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCie Gen4x4 NVMe ; oui le nom est d’une simplicité accablante. En déchiffrant ce nom, on comprend qu’il s’agit donc d’un SSD au format 2280, 22 mm de large pour 80 mm de long, et avec une interface PCI Express de 4e génération sur 4 lignes, avec la norme NVMe. Comme on peut le voir sur les images, ce SSD est commercialisé sans dissipateur thermique.

La marque annonce une vitesse de lecture jusqu’à 7400 Mo/s et en écriture de 5800 Mo/s. Dans les deux cas, on est au-dessus des 5500 Mo/s demandés par Sony pour la PS5. Ce SSD est proposé avec une garantie de 5 ans par la marque.

Un prix très intéressant

C’est surtout le tarif annoncé qui nous a fait remarquer ce produit. Si l’on jette un coup d’œil aux SSD compatibles avec la PS5 sans dissipateur thermique, les tarifs vont de 194 à 230 euros pour un SSD de 1 To.

Ici, Lexar annonce un prix très compétitif de 179 euros pour 1 To de capacité et 99 euros pour la version 512 Go. Pour une utilisation avec une PS5, il faudra toutefois penser à acheter un dissipateur thermique.