Windows 11 : vous devriez pouvoir ouvrir plusieurs onglets d’une même app Android

Grande innovation du nouvel OS de Microsoft, les applications Android arriveront en 2022 sur Windows 11. Des fuites permettent déjà d’entrevoir comment elles fonctionneraient concrètement.

L’une des plus grosses surprises à l’annonce de Windows 11 a sans doute été l’intégration des applications Android au système d’exploitation de Microsoft.

Le site Windows Latest a mis la main sur des captures d’écran de la fonctionnalité avant son lancement en Beta testing.

Une virtual machine pour les apps

Précisons d’abord que l’expérience devrait être bien différente par rapport à ce que l’on connaît sur mobile. Car pour proposer des apps sur Windows, Microsoft s’est associé à Amazon. Celles-ci pourront être téléchargées via l’Amazon Appstore et le Microsoft Store. Il sera par exemple possible de télécharger Pinterest ou Kindle.

Ajoutons que, par ailleurs, les applications Android devraient toutes passer par une virtual machine sur laquelle tourneront les applications Android.

Deux coups d’œil sur Android via Windows 11

Un leak venu de Chine nous permet de poser les yeux pour la première fois sur la façon dont seront gérées les applications Android sur Windows 11. Voici par exemple WeChat.

Notons aussi la présence de deux fenêtres ouvertes sur la même application qui laissent penser qu’il sera possible d’ouvrir plusieurs pages d’une même app sur Windows 11. Il y a de quoi imaginer de nombreux usages, rien qu’en termes de productivité.

Un autre leak nous permet d’apercevoir BiliBili, un réseau social chinois.

Vu la présence de l’app directement sur la barre des tâches, on peut aussi imaginer qu’il sera possible d’épingler une app Android à la barre de tâches de Windows 11. Mais il s’agit simplement d’une supposition.

La possibilité de lancer des applications sur Windows 11 semble permise par le Build 22000, les fuites provenant toutes de ce dernier. Windows s’en sert sans doute pour tester la fonction. Mais le déploiement n’est pas attendu avant, au moins, début 2022.