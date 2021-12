Xbox Cloud Gaming : les manettes ne sont pas aussi indispensables qu’on pourrait le croire

Si les développeurs s'échinent à proposer des contrôles tactiles pour les titres disponibles sur xCloud, c'est parce qu'ils sont utilisés... et même plus qu'on pourrait le croire. On apprend ainsi de Microsoft que 20 % des utilisateurs de son service Xbox Cloud Gaming se limitent exclusivement à ces contrôles.

Vous n’utilisez rien d’autre que les contrôles tactiles quand vous jouez sur le Xbox Cloud Gaming ? Vous n’êtes pas seul. Implémentés par Microsoft et ses partenaires sur plus de 100 jeux xCloud, pour iOS comme Android, les contrôles tactiles sont plus usités par la communauté qu’on pourrait le penser. Microsoft nous apprend en effet que 20 % des joueurs les utilisent exclusivement… et donc sans jamais jouer avec une manette. Un chiffre qui reflète à quel point l’utilisation mobile, presque « sur le pouce », est importante sur les services de Cloud Gaming.

« 20 % des utilisateurs Xbox Cloud Gaming utilisent le tactile comme méthode exclusive de jeu », explique ainsi Microsoft, cité par The Verge. « Il est donc important pour nous que les jeux compatibles avec le tactile que nous lançons soient pertinents et, surtout, qu’ils se jouent bien avec [ce type de] commandes ». La firme ajoute que sur certains titres (dont Hades, Yakuza : Like a Dragon, Dragon’s Quest XI, Football Manager 2022 Xbox Edition, ou encore Minecraft Dungeons), cette portion de joueurs atteint même les 30 %.

Les commandes tactile ont de beaux jours devant elles

Comme le souligne The Verge, Microsoft a bien compris l’intérêt de proposer aux développeurs une solution relativement simple pour ajouter des contrôles tactiles à leurs jeux. La firme met ainsi à disposition, sur GitHub, un kit permettant de leur mâcher le travail. Ce dernier permet d’adapter et personnaliser ce type de commandes en fonction des jeux et de leurs spécificités.

« Nous avons constaté, en moyenne, une augmentation par 2x de l’utilisation des titres disponibles via Xbox Cloud Gaming, tous genres confondus, lorsqu’ils offrent des commandes tactiles », confirme Microsoft. Rappelons que le groupe tire aussi profit des contrôles tactiles pour certains de ses appareils, comme le récent Surface Duo, qui permet d’afficher une véritable manette tactile, avec des touches contextuelles, sur l’un de ses deux écrans.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.