Microsoft Bing peut maintenant vous aider à voyager plus facilement

Il faut de l'audace pour organiser un voyage par les temps qui courent, mais qu'importe : Microsoft déploie sur Bing de nouvelles fonctionnalités dédiées au tourisme. Elles rendent le moteur de recherche plus efficace dans la planification de voyages.

Il y a du nouveau chez Bing. Le moteur de recherche de Microsoft hérite en ce mois de décembre d’un ensemble de fonctionnalités pensées pour la planification de voyages. Dans un communiqué partagé la semaine dernière, la firme donne le détail de cette fournée de nouveautés. Parmi elles, des suggestions d’itinéraires, des idées de visites, mais aussi des images à 360 degrés, des informations sur les boissons et les repas, ou encore des coupons et offres de remise.

En clair, tout ce qu’il faut pour optimiser un séjour… mais attention, Microsoft ne déploie pour l’heure ces fonctionnalités que sur le sol américain. Selon toute logique, elles devraient néanmoins se concrétiser sur d’autres territoires à l’avenir.

Bing étoffe ses fonctionnalités vouées au tourisme

Les itinéraires suggérés s’affichent, quoi qu’il en soit, dans un encart dédié du nouveau Guide de Voyage de Bing, intitulé « Que voir et que faire ». Ce dernier permet d’avoir une première idée des endroits les plus iconiques à visiter, mais permet aussi d’organiser votre voyage en fonction. Comme le précise Search Engine Roundtable, il est aussi possible de cliquer sur « Réserver un vol » ou « Réserver un Hôtel » pour accéder à une page entière vouée à la réservation. Pratique.

Autre nouveauté, l’apparition sur Bing de coupons et offres dédiées aux voyages. Microsoft s’est associé à des sites variés afin d’afficher sur son moteur de recherche des tarifs compétitifs, mais aussi des offres groupées permettant par exemple de réserver des vols A/R et un hôtel, d’un coup d’un seul, le tout à tarif préférentiel. Une section dédiée aux coupons regroupe cette fois en un seul endroit les offres spéciales et les réductions disponibles. Une bonne solution pour respecter son budget, explique Microsoft.

Bing propose enfin deux nouvelles pages permettant respectivement d’afficher des vues à 360 degrés d’endroits à visiter, et d’obtenir des informations sur les plats, boissons, et autres spécialités locales, que vous pourrez goûter durant votre séjour.

