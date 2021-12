La nouvelle année arrive et Xbox dévoile ses premiers cadeaux pour 2022. Quatre jeux sont offerts en janvier aux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au Xbox Live Gold. Rien de grandiloquent, mais des jeux qui vont faire parler votre fibre nostalgique.

Pour démarrer 2022, Xbox a dévoilé sa première liste de jeux offerts aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Live Gold. Comme souvent, pas de blockbusters à prévoir, mais des jeux qui parleront beaucoup aux nostalgiques

À commencer par Radiant Silvergun, un grand classique du shoot’em up vertical en mode arcade. Restauré, il revient avec un mode secret « à la Ikaruga ». Aground va aussi rappeler des souvenirs aux plus anciens. Ce jeu d’aventure va vous demander d’élaborer des technologies pour sauver l’humanité et partir dans l’espace. Et aussi d’élever des dragons…

NeuroVoider est un jeu entre le shooter et le hack’n’slash dans lequel vous affronter des robots en solo ou en co-op jusqu’à 4. Enfin, le classique des classiques, Space Invaders, revient dans une version modernisée. Space Invaders Infinity Gene propose 143 niveaux évolutifs qui s’enrichissent des bonus, fonctions et niveaux que vous débloquez.

Les jeux gratuits de janvier 2022 :

Radiant Silvergun (Xbox 360) —Du 1er au 15 janvier

NeuroVoider (Xbox One) —Du 1er au 31 janvier

Space Invaders Infinity Gene (Xbox 360) —Du 16 au 31 janvier

Aground (Xbox One) — Du 16 janvier au 15 février

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.