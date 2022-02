Panne Xbox sur PC : impossible de se connecter pour de nombreux utilisateurs

Un incident touche actuellement l'application Xbox sur PC. De nombreux utilisateurs ne peuvent pas se connecter.

Le support Xbox a communiqué sur une panne qui touche certains utilisateurs du service Xbox sur PC Windows. « Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes pour se connecter à l’application Xbox Companion et à l’application Xbox pour Windows. Nous sommes en train d’enquêter et nous ferons le point ici et sur notre page d’état au fur et à mesure que notre enquête se poursuit », écrit le service sur son compte Twitter.

Some users may be experiencing issues logging into the Xbox Companion App and the Xbox app for Windows. We are currently investigating and will update here & on our status page as our investigation continues. https://t.co/PzAdjUFMJj

— Xbox Support (@XboxSupport) February 4, 2022