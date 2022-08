Xbox Cloud Gaming : le service a progressé de 1800% en 1 an, mais attention

Microsoft se félicite du succès de son service de cloud gaming qui a enregistré une grande croissance en un an. Mais peut-on parler d'un succès ?

Conjointement avec son abonnement Game Pass, Microsoft a fait du Xbox Cloud Gaming l’un de ses fers de lance dans le jeu vidéo. Un service sur lequel la firme compte beaucoup pour son avenir dans l’industrie du gaming. Du côté des investisseurs, lors de ses résultats financiers, Microsoft a tendance à être très peu loquace sur les résultats de Xbox. La bouche du géant s’est détendue à l’occasion d’une vidéo célébrant un an d’améliorations pour le service de cloud gaming.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Une croissance très forte

Dans cette vidéo pour la communauté Xbox, Microsoft est fière d’annoncer une croissance de 1800 % sur l’année en nombre d’heures jouées sur le Xbox Cloud Gaming. C’est un nombre extrêmement impressionnant de prime abord.

Pour l’expliquer, il faut en effet repenser à toutes les améliorations du service proposées par les équipes de Microsoft sur les douze derniers mois. Il y a eu l’arrivée sur les téléviseurs Samsung et sur les consoles Xbox One et Xbox Series. Les nouvelles plateformes sont venues rejoindre le PC, le mobile et le web comme de nouvelles façons d’accéder au cloud.

Il y a aussi et surtout l’arrivée de Fortnite sur Xbox Cloud Gaming. Non seulement il s’agit d’un jeu extrêmement populaire que l’on ne présente plus, mais le jeu est le premier à être disponible chez Microsoft sans besoin d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Il y a peu, Microsoft indiquait que 4 millions de joueurs s’étaient essayés à Fortnite sur le service, dont 1 million de nouveaux entrants pour l’écosystème Xbox.

Mais attention

Attention toutefois à tempérer une croissance annoncée. 1800 % c’est très impressionnant sur le papier, mais on ne sait pas quelle était la popularité du service il y a un an. Une croissance de 1800 % d’un service peu utilisé, c’est 1800 % de pas grand-chose. Il y a un an, le service en était à ses balbutiements.

On peut tout de même noter que Microsoft a indiqué plusieurs fois que la firme allait être contrainte d’augmenter les capacités serveur de son service pour suivre la demande. Il y a donc bien un public de joueurs en cloud dans l’écosystème Xbox désormais.

Avec les nouveautés apportées régulièrement au Xbox Cloud Gaming et celles encore à venir, Microsoft a les cartes en main pour continuer de faire progresser son service. Avec le rachat d’Activision-Blizzard qui se profile, si Call Of Duty Warzone ou Diablo IV devenait aussi simple à accéder que Call Of Duty Mobile ou Diablo Immortal, la croissance ne semble pas près de s’arrêter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.