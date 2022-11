Windows 11 : la barre des tâches gagne un indicateur qui va faire plaisir à votre Youtubeur préféré

Les membres du programme Insider ont découvert un petit changement intéressant dans Windows 11. La barre des tâches gagne un indicateur VPN.

Depuis plusieurs années, l’usage des VPN s’est démocratisé chez le grand public. Vous avez forcément dû voir passer une publicité pour l’un de ces services dans un média en ligne ou en financement d’une vidéo sur YouTube ou Twitch.

Face à cette augmentation de l’usage des VPN, Microsoft se décide à accompagner le mouvement avec un petit changement pour Windows 11.

Le changement a été repéré par le compte PhantomOcean3 sur Twitter dans le cadre du programme Windows Insider. Dans la build 25247, on peut découvrir un nouvel indicateur au niveau de la barre des tâches.

Another neat hidden change in 25247, a minor one – when you are connected using a VPN, there will soon be a small 'shield' overlay on the network icon to indicate that. (also, it respects your accent color!)

Left: enabled

Right: disabled

vivetool /enable /id:38113452 pic.twitter.com/smYqizgUOy

— PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) November 20, 2022