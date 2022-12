À chaque ajout de jeux au catalogue du Xbox Game Pass, Microsoft annonce aussi le départ de titres. En décembre, les départs sont nombreux et ce sont d'excellents jeux qui quittent le service.

Le Xbox Game Pass est un service acclamé par la plupart des critiques et des analystes. Il permet d’accéder pour un abonnement mensuel à un catalogue de jeux, le plus souvent d’excellente qualité. À l’instar de Netflix dans la SVOD, il s’agit d’un catalogue qui compte des nouveautés et des départs. On n’achète pas l’accès aux jeux et on ne peut donc pas les garder une fois que le contrat signé entre Microsoft et l’éditeur est expiré.

En décembre, Microsoft annonce que plusieurs gros titres de son service vont sortir du catalogue.

Les jeux à faire ou finir au plus vite

Voici les jeux qui ne seront plus disponibles dans le Game Pass à partir du 15 décembre. Pour continuer d’y jouer, il faudra les acheter sur le Xbox Store.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console & PC)

Breathedge (Cloud, Console & PC)

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée (Cloud, Console & PC)

Firewatch (Cloud, Console & PC)

Lake (Cloud, Console & PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Console & PC)

Neoverse (Cloud & Console)

Course avec Ryan (Cloud, Console & PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console & PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Console) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Console & PC)

Le service va donc en particulier perdre l’excellent Firewatch, à de nombreuses fois sacré meilleur jeu de l’année 2016 et dont l’équipe de développement a été recrutée par Valve depuis. Une pépite indé qui dure seulement 4 à 5 heures, ce qui laisse amplement le temps de le découvrir avant son départ.

On ne peut pas en dire autant de Dragon Quest XI, dont l’épopée engage pour une durée d’au moins 60 heures de jeu. Un des meilleurs JRPG de sa génération mérite pourtant d’être découvert.

Parmi les jeux de moindre envergure, il faut enfin mentionner Lake. Ce petit jeu indépendant met 6 heures pour être complété. Nous recommandons l’essai avant le 15 décembre.

