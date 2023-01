Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui quitteront bientôt son service d'abonnement Xbox Game Pass.

On ne connait pas encore le programme précis de tous les jeux qui arriveront dans le Xbox Game Pass en 2023, mais on sait désormais les premiers titres qui vont quitter le catalogue.

La liste est apparue dans la catégorie « bientôt abandonné » qui désigne les jeux qui quitteront le service de Microsoft dans les jours à venir. Plusieurs perles se cachent dans cette liste.

La liste des jeux qui quittent le Xbox Game Pass en janvier

The Anacrusis

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Nobody Saves The World

Pupperazzi

Windjammers 2

Ces jeux disparaitront du service à partir du 15 janvier 2023. En attendant, il est possible d’y jouer sans frais supplémentaires, ou de bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’achat, pour conserver l’accès.

Dans cette liste, on vous recommande tout particulièrement le jeu Nobody Saves The World, l’une des pépites indés de 2022 entrées dans le service dès son lancement. Ce jeu jouable en coopération à l’humour sarcastique ne prend qu’une dizaine d’heures à être bouclé. Nous vous invitons à découvrir la critique complète du jeu sur Numerama.

On peut également être surpris de trouver The Anacrusis dans cette liste. En effet, il s’agit d’un jeu en accès anticipé qui sera donc exclu du catalogue avant la sortie de la version définitive.

Microsoft devrait très vite dévoiler la liste des nouveaux jeux débarquant dans le service.

