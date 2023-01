Microsoft 365 : un nouveau forfait à prix cassé centré autour de OneDrive

Dans une période où les prix sont en hausse, Microsoft lance un nouveau forfait Microsoft 365 avec un prix plus accessible pour OneDrive et Outlook.

Microsoft propose avec Microsoft 365 un abonnement très concurrentiel pour ses services de bureautique.

Jusque-là, l’offre aux particuliers était plutôt simple à suivre puisque Microsoft propose dans ses forfaits 1 To de OneDrive par personne et l’accès aux applications Word, Excel et PowerPoint. Le choix du prix se fait seulement sur le nombre de personnes concernées : une pour l’offre individuelle ou jusqu’à 6 pour le forfait familial.

La firme lance en ce mois de janvier 2023 un nouveau niveau de service, moins cher, mais intégrant moins de choses.

Microsoft 365 Basic

Cette nouvelle offre baptisée Microsoft 365 Basic propose seulement 100 Go de stockage sur OneDrive et une expérience Outlook.com sans publicités. Cet abonnement est lancé à 2 euros par mois, un prix bien inférieur aux 7 euros demandés pour Microsoft 365 Personnel.

Comme vous pouvez le noter, cette nouvelle offre n’intègre donc plus les applications de la suite Office. Pour utiliser Word, Excel ou PowerPoint, il faudra passer par les versions disponibles gratuitement sur le web.

Microsoft promet d’ajouter d’autres fonctions à ce nouveau forfait dans les mois à venir, notamment pour la sécurité des données de l’utilisateur.

Comme service indépendant, OneDrive proposait déjà d’étendre le stockage de 5 à 100 Go en payant. Ce nouveau forfait Microsoft 365 Basique vient remplacer cette option.

Cette offre sera proposée à partir du 30 janvier 2023.

Pas de hausse de prix, pour le moment

Depuis le lancement des premiers abonnements à Microsoft Office il y a près de 10 ans, la firme n’a jamais changé sa grille de prix. Or, nous sommes en pleine période où les marques augmentent leurs tarifs et Microsoft a déjà prévenu d’une future hausse du côté de Xbox. La firme a également officialisé il y a peu une hausse des prix pour ses services cloud aux entreprises.

Sur la question d’une évolution du prix de Microsoft 365 pour les deux forfaits historiques, la firme promet à The Verge qu’elle n’a aucune augmentation de prix prévu à ce jour.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.