Essayer le Xbox Game Pass est désormais 10 fois plus cher qu’avant

Jusqu'ici, il était possible d'essayer le Xbox Game Pass et sa grande bibliothèque de jeux pour un euro seulement. Cette offre avantageuse a pris fin.

Si nous avons récemment mis fin à l’éternelle guerre des consoles via notre tier list des meilleures consoles, garantie sans aucune mauvaise foi, il faut admettre que pour ce qui est de la génération actuelle de consoles, beaucoup auront tendance à sacrer la Xbox.

La console de Microsoft profite en effet d’un vrai effet Game Pass, même si Sony propose désormais aussi un service d’abonnement avec son nouveau PS Plus. Mais comme toutes les belles choses ont une fin, nous avons appris ce matin par l’intermédiaire de Windows Central que l’excellente offre d’essai du Game Pass était dorénavant de l’histoire ancienne.

Plus d’offre d’essai jusqu’à nouvel ordre

Si vous vous rendez sur la page permettant de s’abonner au service, vous remarquerez qu’il n’y a plus d’offre à un euro pour l’essayer. Seuls sont proposés les offres PC et Xbox à 10 euros par mois et l’Ultimate à 13 euros par mois.

Microsoft a commenté la situation auprès de Windows Central : « Nous avons mis fin à notre offre de lancement pour le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass et nous évaluons différentes promotions marketing pour les nouveaux membres à l’avenir. »

Si l’on peut pester sur la fin d’une époque, qui permettait de tester un titre pour un mois pour seulement un euro, ce changement reste tout à fait compréhensible. Après tout, le PS Plus, son principal concurrent, n’intègre pas d’offre d’essai aussi généreuse. De plus, le Game Pass s’apprête à accueillir nombre de jeux AAA très attendus, comme Starfield ou encore une partie du catalogue d’Activision-Blizzard-King, si le rachat vient bien à être validé.

Si vous avez tout de même envie d’essayer le Game Pass à pas trop cher, l’astuce qui permet de s’y abonner pour un an pour le prix d’un jeu est toujours d’actualité.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.