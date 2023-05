Xbox Game Pass : les huit nouveaux jeux à découvrir en juin (et les six qui s’en vont)

Juste avant sa conférence de juin , Microsoft vient de dévoiler les jeux qui arriveront dans les jours à venir sur le Game Pass ainsi que ceux qui disparaîtront de la plateforme.

Juste avant sa conférence d’été annuelle Xbox Game Showcase qui aura lieu le 11 juin 2023, Microsoft vient tout juste d’annoncer une nouvelle salve de jeux disponibles sur le Xbox Game Pass à partir de début juin. D’autres jeux vont également quitter le service en milieu du mois.

Comment payer le Game Pass moins cher

Xbox Game Pass Ultimate pas cher : comment s’abonner à moitié prix

Les jeux ajoutés au catalogue en juin

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Console, & PC) – 1er juin

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console, & PC) – 1er juin

The Big Con (Cloud, Console, & PC) –1er juin

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console, & PC) – 6 juin

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console, & PC) – 6 juin

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console, & PC) – 8 juin

Stacking (Cloud & Console) –8 juin

Dordogne (Cloud, Console, & PC) – 13 juin

Deux jeux sont déjà disponibles dès aujourd’hui : Chicori: A Colorful Tale (dont on parlait déjà il y a deux semaines) et Farworld Pioneers, un jeu d’exploration/plateforme en 2D façon Terraria qui propose de bâtir et gérer des colonies spatiales, seul, ou jusqu’à 32 joueurs.

Le titre le plus en vue de cette nouvelle arrivée de jeux n’est autre que Dordogne (oui, comme le département). Un jeu visuellement très singulier à base d’aquarelles et qui situe son action, comme son nom l’indique, dans le sud-ouest de la France. Le jeu mêle réflexion et enquête avec notamment l’utilisation d’un appareil photo pour résoudre des énigmes et faire avancer la narration.

L’autre jeu en vue ce mois-ci, c’est un nouveau spin-off de la série Amnesia avec The Bunker. Le titre reprend la formule bien connue de la série, à savoir de l’exploration/ survival en milieu fermé avec une ambiance glauque au possible, mais aussi un peu plus d’action qu’à l’accoutumée avec notamment l’utilisation d’armes à feu.

Dernier titre en vue, Car Mechanic Simulator 2021. Un jeu qui comme son nom l’indique permet de jouer les apprentis carrossiers, avec des possibilités assez poussées de customisation, et d’entretenir des véhicules de tous types. Le jeu se joue à la première personne comme un cooking simulator mais avec des voitures. Le trailer ci-dessous parle de lui-même.

Les jeux qui quittent le catalogue Game Pass

Certains jeux ne seront plus disponibles à partir du 15 juin.

Bridge Constructor Portal (Cloud, Console & PC)

Chorus (Cloud, Console & PC)

Maneater (Cloud, Console & PC)

Mortal Shell (Cloud, Console & PC)

Serious Sam 4 (Cloud, Console & PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).