C’est inédit, Microsoft a supprimé un succès Xbox (pour une bonne raison)

Vraisemblablement pour la toute première fois, Microsoft a accepté de supprimer un succès sur Xbox. Lié au jeu Homestead Arcana, ce dernier était factuellement impossible à débloquer.

Certains se débloquent sans qu’on y prête attention au fil d’une aventure vidéoludique, d’autres en échange de prouesses réalisées en ligne, ou en guise de simple boutade suite à une action étonnante menée à bien en cours de partie… les succès, qu’on les chasse ou qu’on les ignore, sont quoi qu’il en soit centraux dans l’expérience Xbox. Soumis à Microsoft sous la forme d’une liste par les développeurs, avant le lancement d’un jeu, ces derniers sont normalement gravés dans le marbre. Comprenez qu’une fois intégrée, cette liste n’est plus jamais modifiée. C’était toutefois le cas jusqu’à présent, mais Microsoft pourrait bien avoir créé un précédent.

On apprend en effet du site spécialisé ComicBook que la firme a accepté, a piori pour la toute première fois de l’histoire des « achievements » sur Xbox, de supprimer un succès sur un titre pourtant déjà sorti : Homestead Arcana, un jeu de gestion et d’aventure lancé en avril dernier et développé par l’américain Serenity Forge.

Microsoft a supprimé (pour la première fois) un succès

En l’occurrence, cette suppression concerne le succès « You Can’t Be Too Prepared ». Ce dernier impliquait que les joueurs craftent tous les objets pouvant être fabriqués dans le jeu. Rien d’impossible sur le papier, sauf qu’Homestead Arcana recèle des centaines d’objets à fabriquer… et que l’un de ces objets ne pouvait, au bout du compte, pas l’être. Comme le rapporte TrueAchievements, une variété de bottes (bottes de chevilles vertes) était en effet impossible à fabriquer, même si les joueurs avaient bien débloqué sa recette au préalable.

Dans ces conditions, les joueurs auraient pu passer des heures à essayer de débloquer le succès correspondant sans jamais y parvenir. C’est vraisemblablement pour cette raison que Microsoft a accepté d’agir. Le succès en question a donc été retiré, et les 100 points « Gamerscore » qui y étaient rattachés ont été réaffectés à d’autres accomplissements pour Homestead Acrana, explique ComicBook.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Notons que les développeurs n’ont pas la main sur la suppression des succès de leurs propres jeux, seul Microsoft peut le faire — vraisemblablement après avoir reçu une demande en bonne et due forme, avec une vraie raison à la clé. De quoi expliquer la rareté de ce cas de figure. Reste maintenant à savoir si la firme acceptera d’autres demandes allant dans ce sens. Il pourrait s’agir d’une bonne chose, notamment pour les titres anciens dont l’accès au multijoueur a été abandonné… empêchant ainsi les joueurs de débloquer certains succès liés aux activités en ligne.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.